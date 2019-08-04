مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي.. كايل والكر يعلّق على إنقاذه الرائع أمام محمد صلاح (فيديو)

علّق المدافع الإنجليزي كايل والكر لاعب مانشستر سيتي، على إنقاذه الرائع أمام ليفربول في كأس الدرع الخيرية.

وسدد النجم المصري محمد صلاح كرة نحو المرمى، قبل لحظات على نهاية المباراة، كانت كفيلة بقيادة ليفربول للقب، لكن والكر أبعد الكرة بطريقة قتالية رائعة، لتتجه المباراة إلى الأشواط الإضافية، التي ابتسمت لمانشستر سيتي (5/4).

وقال والكر خلال تصريحات صحفية عقب المباراة:“هذه هي البطولة الأولى لنا في الموسم، ونتطور من موسم تلو الآخر، وسعداء لأننا بدأنا الموسم بطريقة جيدة، ونأمل أنّ نتمكن من تكرار ما فعلناه في الموسم الماضي“.

وعن إنقاذه كرة من محمد صلاح قال والكر:“أنا مدافع، وهذه هي وظيفتي، وأنا سعيد لأنني قادر على مُساعدة الفريق“.

وعن إمكانية تتويج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة على التوالي أوضح والكر“من المبكر للغاية، الحديث الآن عن هذا الأمر، وهناك الكثير من الفرق الجيدة في الدوري، ولكن نأمل أنّ نتوج باللقب مرة أخرى“.