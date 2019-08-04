شاهد.. فرص محمد صلاح المهدرة في مباراة ليفربول ومانشستر سيتي (فيديو)

أهدر محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، العديد من الفرص التي سنحت له في مواجهة مانشستر سيتي، والمقامة الآن على استاد ويمبلي في نهائي كأس الدرع الخيرية.

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، سجل ستيرلينغ للسيتي في الدقيقة 12، ثم أحرز هدف التعادل لليفربول اللاعب البديل ماتيب في الدقيقة 78، ليتجه الفريقان إلى ركلات الترجيح التي حسمها مانشستر سيتي لصالحه بنتيجة 5-4.

ووصل محمد صلاح لمرمى السيتي في أكثر من مناسبة، أولها في الدقيقة 15 عندما مر بشكل جيد وسدد الكرة بجانب القائم.

وفي الدقيقة 58 وجه محمد صلاح تسديدة صاروخية في الزاوية القريبة ولكن الحارس التشيلي كلاوديو برافو تألق وأبعدها لركنية.

وفي كرة أخرى انفرد محمد صلاح بمرمى برافو حارس السيتي الذي تألق من جديد وأبعد الكرة، في الدقيقة 88.

ومر صلاح من جديد وسدد كرة قوية في اتجاه المرمى تصدى لها المدافع ستونز، لتعود الكرة إلى صلاح الذي لعبها برأسه في اتجاه المرمى الخالي ولكن كايل ووكر مدافع السيتي أنقذها ببراعة من على خط المرمى.

ولم ينجح النجم المصري في هز شباك برافو، إلا من خلال ركلات الجزاء الترجيحية، حيث سدد الركلة الأخيرة للريدز بنجاح قبل أن يحرز لاعب السيتي الركلة الأخيرة لفريقه والتي منحت لقب الكأس لهم.