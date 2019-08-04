صحيفة: مانشستر يونايتد يتفق مع ماريو ماندزوكيتش

توصل المهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، إلى اتفاق مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، تمهيدًا للانتقال إليه في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

وبحسب صحيفة ”لاغازيتا ديللو سبورت“، فإن ماندزوكيتش وافق على الشروط الشخصية مع مانشستر يونايتد، وأضافت أن عقد اللاعب لمدة عامين مع خيار التمديد لعام ثالث.

ووفقًا للصحيفة الإيطالية فإن ماندزوكيتش سيحصل على راتب سنوي قيمته 6 ملايين يورو، فيما سينضم للفريق في صفقة تبلغ قيمتها 15 مليون يورو.

ويبدو اتفاق مانشستر يونايتد مع ماندزوكيتش مؤشرًا لاقتراب مغادرة البلجيكي روميلو لوكاكو الذي يرتبط بيوفنتوس، وإنتر ميلان، ونابولي.

وسجل ماندزوكيتش 10 أهداف، وصنع 7 أهداف أخرى، في 33 مباراة مع يوفنتوس الموسم الماضي، علمًا بأنه انضم لفريق السيدة العجوز العام 2015، قادمًا من أتلتيكو مدريد مقابل 25 مليون يورو.