مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي.. هل تنهي الإصابة أمل بايرن ميونخ في التعاقد مع ليروي ساني؟

تعرض المهاجم الألماني ليروي ساني لإصابة قوية في مباراة ناديه مانشستر سيتي مع ليفربول، في كأس الدرع الخيرية الإنجليزية، على ملعب ويمبلي.

وتعرض ساني لتدخل من ترنت ألكساندر-أرنولد، ليغادر اللاعب الألماني الملعب في الدقيقة 13، وشارك مكانه البرازيلي غابرييل جيسوس.

وقبل مغادرة الملعب استلقى ساني على أرض الملعب وبدا أنه تعرض لإصابة قوية في ركبته.

وبحسب صحيفة ”موندي ديبورتيفو“، فإن ساني سيجري الفحوصات الطبية لمعرفة مدى الإصابة التي تعرض لها.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن إصابة ساني، البالغ من العمر 23 عامًا، قد تنهي آمال بايرن ميونخ الألماني في التعاقد معه الصيف الحالي.

وعبر مدرب النادي البافاري، الكرواتي نيكو كوفاتش عن إعجابه بساني، وقال إنه يأمل أن تنجح الإدارة في التعاقد معه.

وانضم ساني إلى مانشستر سيتي العام 2016 مقابل 45 مليون جنيه إسترليني، وشارك مع الفريق في 133 مباراة، سجل فيها 39 هدفًا وصنع 45، ويتبقى عامان على نهاية عقده مع النادي الإنجليزي.