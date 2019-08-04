ركلات الترجيح تقود مانشستر سيتي للقب كأس الدرع الخيرية على حساب ليفربول (فيديو)

أحرز نادي مانشستر سيتي لقب كأس الدرع الخيرية الإنجليزي، بعد فوزه بركلات الترجيح 5/4 على منافسه ليفربول، على ملعب ويمبلي، في العاصمة البريطانية لندن، الأحد، بعد تعادلهما 1/1.

ولم يمهل مانشستر سيتي منافسه ليفربول كثيرًا، بعد أن تقدم له رحيم سترلينغ في الدقيقة 12، مستغلًا كرة من الوافد الجديد، الإسباني رودري، بعد هفوة دفاعية، وانتهى الشوط الأول على هذه النتيجة، مع أفضلية واضحة لفريق بيب غوارديولا

وكان الشوط الثاني أكثر إثارة بعد أن تحسن أداء لاعبي ليفربول، حيث أضاع لاعبو الفريقين العديد من الفرص، قبل أن يسجل جويل ماتيب هدف التعادل لليفربول في الدقيقة 78، بضربة رأس، بعد كرة عرضية من المدافع فيرجيل فان دايك.

ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح مباشرة، دون الأشواط الإضافية، والتي ابتسمت لمانشستر سيتي.

وهذا اللقب الثالث لمانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية الإنجليزي، والثاني على التوالي، حيث أحرز اللقب أعوام 2012، و2018، و2019، في حين تجمد رصيد ليفربول عند لقبين أحرزهما عامي 2001، و2006.

درع إتحاد كرة القدم الإنجليزي | مانشستر سيتي 1 × 0 ليفربول | هدف اول مانشستر سيتي رحيم HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/pW7Fk6AfLT — فـهـد يمسي عليكم (@MB01Z) August 4, 2019