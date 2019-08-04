تشكيلة مباراة برشلونة ضد آرسنال اليوم في بطولة كأس خوان غامبر (إنفوغرافيك)

يواجه نادي برشلونة الإسباني نظيره آرسنال الإنجليزي، مساء اليوم الأحد، في بطولة كأس خوان غامبر الودية، على ملعب ”كامب نو“.

وخاض البارسا مواجهتين وديتين، الأولى أمام تشيلسي وانتهت بفوز البلوز بنتيجة (2-1)، والثانية أمام فيسيل كوبي الياباني وحقق البارسا الفوز بهدفين دون رد.

أما آرسنال فخاض مواجهة أمام أوليمبك ليون، في نهائي كأس الإمارات، وانتهت بفوز الفريق الفرنسي (2-1).

موعد مباراة برشلونة وآرسنال:

تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة عبر قناة الشارقة الرياضية HD المفتوحة على النايل سات، وأيضًا عبر قناة Barca TV.

التشكيل المتوقع لنادي برشلونة:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

خط الدفاع: لينغليت، بيكيه، سيميدو، جوردي ألبا.

خط الوسط: راكيتيتش، بوسكيتس، دي يونغ.

خط الهجوم: ديمبلي، سواريز، غريزمان.

التشكيل المتوقع لآرسنال:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

خط الدفاع: ميتلاند، تشامبرز، سوكراتيس، مونريال.

خط الوسط: ويلوك، تشاكا، سيبايوس.

خط الهجوم: ميختاريان، أوباميانغ، نيلسون.