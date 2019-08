فولهام يحقق في واقعة عنصرية طالت عائلة مدافعه سيريوس كريستي خلال لقاء بارنسلي

أعلن فولهام المنافس في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم، إنه يحقق في واقعة حدثت من قبل جماهيره عقب ما قاله المدافع سيريوس كريستي، بأن شقيقته تعرضت للضرب ولإهانات عنصرية خلال هزيمة الفريق 1-صفر أمام بارنسلي، اليوم السبت.

ولجأ الظهير، الذي حل بديلا في المباراة الأولى للفريق في دوري الدرجة الثانية بعد هبوطه من الدوري الممتاز، إلى تويتر عقب المباراة للحديث عن المحرضين.

Fulham Football Club is investigating an incident which took place in the away end at the Barnsley v Fulham fixture this afternoon. Should the perpetrators be identified, the Club will be taking the strongest possible action. #FFC

وكتب كريستي: ”بالنسبة للشخص المنتمي لجماهير فولهام والذي قرر ضرب شقيقتي خلال مباراة اليوم ولزوجته التي بررت فعله بأقوال عنصرية، يحدوني الأمل أن تكون فخورا بنفسك وتشعر بأنك رجلا صاحب مكانة.

”حققت ما حضرت من أجله. بغض النظر عما تشعر به إزاء النتيجة، فإن أفعالك تمثل وصمة عار“.

To the Fulham fan that decided to hit my sister at the game today and his wife who justified his action with racist remarks I hope your proud of yourself and feel like a big man. You’ll get what’s coming to you. Regardless how you felt about the result your actions are shameful????

— Cyrus Christie (@cyruschristie) August 3, 2019