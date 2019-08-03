مانشستر يونايتد يهزم ميلان بركلات الترجيح في كأس الأبطال الدولية

فاز مانشستر يونايتد 5-4 بركلات الترجيح على ميلان في كأس الأبطال الدولية لكرة القدم في كارديف بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2 اليوم السبت.

وافتتح يونايتد التسجيل، في آخر مبارياته استعدادًا لانطلاق الموسم، عبر ماركوس راشفورد بعد تمريرة من نيمانيا ماتيتش.

وانطلق المهاجم البالغ عمره 21 عامًا نحو منطقة الجزاء وراوغ اثنين من المدافعين قبل أن يسدد كرة اصطدمت بكعب قدم أليسيو رومانيولي إلى داخل مرمى جيانلويجي دوناروما.

لكن التقدم لم يدم سوى 12 دقيقة إذ استغل ميلان الضغط العالي ليستعيد الكرة.

الــگأس الــدولية للأبــطال : مان يونايتد 1 × 0 اي سي ميلان | هـدف راشفورد د 14 " ????#مان_يونايتد_ميلان في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1

pic.twitter.com/uA9017WL8e — اهداف المباريات HD (@arbhdd) August 3, 2019

وفقد ماتيتش الكرة خارج منطقة الجزاء لتصل إلى لاعب الوسط سوسو الذي سدد بقوة داخل مرمى ديفيد دي خيا ليدرك التعادل 1-1.

وصنع لاعب ليفربول السابق الهدف الثاني لميلان بتمريرة عرضية من ركلة ركنية حولها سامو كاسيتيخو بضربة رأس لتصطدم بفيكتور ليندلوف مدافع يونايتد إلى داخل الشباك.

وأدرك البديل جيسي لينغارد التعادل بعد تمريرة من أنطوني مارسيال ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح.

الــگأس الــدولية للأبــطال : مان يونايتد 1 × 1 اي سي ميلان | هـدف سوسو د 26 " ????#مان_يونايتد_ميلان في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1

pic.twitter.com/FYuvi5G7XK — اهداف المباريات HD (@arbhdd) August 3, 2019

وعند التعادل 4-4 أنقذ دي خيا ركلة ترجيح من دانييل مالديني قبل أن ينفذ الوافد الجديد دانييل جيمس ركلة الترجيح الأخيرة ليونايتد بنجاح ويمنحه الفوز.

ويستهل فريق المدرب أولي جونار سولشاير مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز باستضافة تشيلسي يوم 11 أغسطس آب.

الــگأس الــدولية للأبــطال : مان يونايتد 1 × 2 اي سي ميلان | هـدف عكسي (نيلسون لينديلوف) د 60 " ????#مان_يونايتد_ميلان في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1

pic.twitter.com/cRItPnqbXs — اهداف المباريات HD (@arbhdd) August 3, 2019