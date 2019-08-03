فولفسبورغ الألماني يضم موهبة شابة من مانشستر سيتي

أعلن نادي فولفسبورغ الألماني، اليوم السبت، التعاقد مع الإنجليزي صاحب الأصول الألمانية لوكاس نميشا لتدعيم صفوف فريق كرة القدم الأول في ، قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي على سبيل الإعارة لموسم واحد، دون الإعلان عن التفاصيل المادية للصفقة.

ووفقًا لبيان منشور على الموقع الرسمي للنادي:“تعزيز جديد لفولفسبورغ، بانضمام لوكاس نميشا اللاعب الدولي تحت 21 عامًا على سبيل الإعارة لمدة عام من مانشستر سيتي“.

وقال اللاعب الشاب عقب الانضمام لفولفسبورغ:“أنا سعيد للغاية لأن الانتقال إلى فولفسبورغ قد نجح، ولدي هنا أفضل الإمكانيات لتطوير نفسي على أعلى مستوى وبأفضل طريقة ممكنة“.

ونميشا (20 عامًا)، من مواليد مدينة هامبورغ الألمانية، ولعب للمنتخبات السنية المختلفة لمنتخب إنجلترا حتى منتخب تحت 19 عامًا، واختار اللعب بعد ذلك لمنتخب ألمانيا تحت 21 عامًا، واللعب في بطولة أوروبا تحت 21 عامًا هذا الصيف في إيطاليا.