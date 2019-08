فولفسبورغ الألماني يضم موهبة شابة من مانشستر سيتي

أعلن نادي فولفسبورغ الألماني، اليوم السبت، التعاقد مع الإنجليزي صاحب الأصول الألمانية لوكاس نميشا لتدعيم صفوف فريق كرة القدم الأول في ، قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي على سبيل الإعارة لموسم واحد، دون الإعلان عن التفاصيل المادية للصفقة.

ووفقًا لبيان منشور على الموقع الرسمي للنادي:“تعزيز جديد لفولفسبورغ، بانضمام لوكاس نميشا اللاعب الدولي تحت 21 عامًا على سبيل الإعارة لمدة عام من مانشستر سيتي“.

Best of luck to @LukasNmecha as he joins @VfLWolfsburg_EN on a season-long loan. ????

???? #mancity pic.twitter.com/ahUa2E3BjZ

— Manchester City (@ManCity) August 3, 2019