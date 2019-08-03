تأجيل أول مباراتين لفريق في دوري الدرجة الثالثة الإنجليزي بسبب الديون

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم تأجيل أول مباراتين لفريق بيري في دوري الدرجة الثالثة أمام ميلتون كينز دونز وأكرينغتون ستانلي عقب فشل النادي في توفير خطة قابلة للتطبيق لتسوية ديونه.

وتم منح بيري، إلى جانب بولتون واندرارز الذي ينافس معه في دوري الدرجة الثالثة والخاضع للحراسة القضائية، موعدًا نهائيًا مطلع هذا الأسبوع ليقدم لرابطة الدوري الإنجليزي الدليل الكافي على قدرتهما على تسوية ديونهما، وبدأ كلا الفريقين الموسم الجديد بخصم 12 نقطة من رصيد كل منهما.

وتم إلغاء المباراة الأولى لبيري أمام ميلتون كينز دونز التي كانت مقررة، اليوم السبت، وجرى تأجيل المباراة الثانية.

وأضافت رابطة الدوري الإنجليزي في بيان:“المعلومات المتوافرة لا تزال غير كافية للتأكيد على أن النادي (بيري) يمتلك القدرة على تسوية جميع ديونه الكروية والوفاء بالتزاماته للدائنين وبما يضمن أن النادي يمتلك الموارد المالية الملائمة لموسم 2019-2020.

⚪️???? The lawyer working with the Club has sent the following statement after the EFL's decision last night ⬇️ #buryfchttps://t.co/aFZC7W1iT5 — Bury Football Club (@buryfcofficial) August 3, 2019

”ونتيجة لذلك، صمم مجلس الإدارة وبكل أسف أن يتم تأجيل مباراة الفريق خارج أرضه أمام أكرينغتون ستانلي في دوري الدرجة الثالثة والتي كانت مقررة يوم السبت 10 أغسطس 2019 وفقًا للبند 28.2 من لائحة رابطة الدوري“.

وقال ستيفن دالي رئيس نادي بيري، إن النادي، الذي صعد الموسم الماضي لدوري الدرجة الثانية، قوبل ”بمعاملة ظالمة للغاية“ وتساءل عن الدافع وراء عدم الانتظار حتى بعد غدٍ الاثنين لتأجيل مباراة الجولة المقبلة.

وأضاف دالي في بيان:“ثانية وعقب تقديم كل ما طلبته رابطة الدوري الإنجليزي من محامينا، تلقينا اتصالًا في وقت متأخر من الليلة الماضية تم إبلاغنا خلاله بتأجيل مباراتنا أمام أكرينغتون ستانلي“.

وستكون المباراة التالية للفريق عندما يلتقي مع شيفيلد وينزداي المنافس في دوري الدرجة الثانية في كأس رابطة الأندية الإنجليزية يوم 13 أغسطس آب الجاري.