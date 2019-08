تأجيل أول مباراتين لفريق في دوري الدرجة الثالثة الإنجليزي بسبب الديون

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم تأجيل أول مباراتين لفريق بيري في دوري الدرجة الثالثة أمام ميلتون كينز دونز وأكرينغتون ستانلي عقب فشل النادي في توفير خطة قابلة للتطبيق لتسوية ديونه.

وتم منح بيري، إلى جانب بولتون واندرارز الذي ينافس معه في دوري الدرجة الثالثة والخاضع للحراسة القضائية، موعدًا نهائيًا مطلع هذا الأسبوع ليقدم لرابطة الدوري الإنجليزي الدليل الكافي على قدرتهما على تسوية ديونهما، وبدأ كلا الفريقين الموسم الجديد بخصم 12 نقطة من رصيد كل منهما.

وتم إلغاء المباراة الأولى لبيري أمام ميلتون كينز دونز التي كانت مقررة، اليوم السبت، وجرى تأجيل المباراة الثانية.

وأضافت رابطة الدوري الإنجليزي في بيان:“المعلومات المتوافرة لا تزال غير كافية للتأكيد على أن النادي (بيري) يمتلك القدرة على تسوية جميع ديونه الكروية والوفاء بالتزاماته للدائنين وبما يضمن أن النادي يمتلك الموارد المالية الملائمة لموسم 2019-2020.

⚪️???? The lawyer working with the Club has sent the following statement after the EFL's decision last night ⬇️ #buryfchttps://t.co/aFZC7W1iT5

— Bury Football Club (@buryfcofficial) August 3, 2019