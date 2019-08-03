بوغبا يغازل ريال مدريد ويثير الجدل مجددًا بشأن مستقبله مع مانشستر يونايتد (صورة)

بدأ الفرنسي بول بوغبا نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي إثارة الجدل مجددًا حول وجهته المستقبلية، بعد أنباء اعتزامه الرحيل عن النادي الإنجليزي.

وقام بوغبا بنشر صورة له مع كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد بقميص منتخب فرنسا عبر تطبيق ”سناب شات“ مصحوبًا بوجه تعبيري يشير إلى الصمت وعدم الحديث، وكأنها رسالة موجهة إلى بنزيما بعدم التحدث.

وتزيد هذه الصورة من التكهنات حول الوجهة المقبلة للاعب بول بوغبا، وقد يكون ريال مدريد الإسباني إحدى تلك الوجهات، قبل أيام قليلة من غلق سوق الانتقالات الصيفية في الدوريات الأوروبية.

وذكرت صحيفة ”توتو سبورت“ الإيطالية أن بوغبا رفض السفر مع الفريق إلى مدينة كارديف بويلز من أجل مواجهة ميلان الإيطالي في الكأس الدولية للأبطال الودية؛ من أجل الضغط على إدارة مانشستر لإطلاق سراحه إلى ريال مدريد.

وبحسب الصحيفة، ادعى بوغبا أنه مصاب ولكن بعض المواقع الإسبانية كشفت أنه سليم ولا يعاني من إصابات، وأنه يمارس عملية تمرد على فريقه حتى تقبل برحيله.

وحاول أوله غونار سولشار المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد نفي ما تردد بأن بوغبا يتمارض حتى يرحل عن صفوف الفريق، قائلًا إنه شعر بآلام في ظهره مما جعله غير لائق طبيًا للسفر مع الفريق إلى مدينة كارديف بويلز.

ويواصل فريق ريال مدريد بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان جهوده للتعاقد مع بول بوغبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي؛ حتى يستعيد الفريق الملكي أمجاده مجددًا.