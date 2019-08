ويليان يرث إدين هازارد في تشيلسي (صورة)

قرر نادي تشيلسي الإنجليزي منح لاعبه البرازيلي ويليان الرقم 10، بعد أن كان الرقم شاغرًا منذ انتقال النجم البلجيكي إدين هازارد إلى ريال مدريد.

وأعلن تشيلسي، اليوم السبت، أرقام لاعبيه للموسم المقبل 2019/2020، والذي شهد انتقال ويليان من الرقم 22 إلى 10.

وسيرتدي اللاعب الأمريكي كريستيان بوليسيتش، الوافد الجديد في تشيلسي، القميص رقم 22، في حين يرتدي كالوم هدسون أودوي القميص رقم 20.

يشار إلى أن ويليان، البالغ من العمر 30 عامًا، انضم إلى تشيلسي صيف العام 2013، قادمًا من إنجي الروسي.

ولعب وليان مع تشيلسي 292 مباراة، سجل فيها 52 هدفًا وصنع 53.

ويستهل تشيلسي مشواره في الدوري الإنجليزي يوم 11 أغسطس، عندما يحل ضيفًا على مانشستر يونايتد، ثم يلاقي ليفربول في السوبر الأوروبي يوم 14 أغسطس.

???? A closer look at this year’s squad numbers! pic.twitter.com/yxAHGRwakd

— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 3, 2019