ماركا: ريال مدريد لا يفقد الأمل في التعاقد مع بول بوغبا

ذكرت وسائل إعلام إسبانية، السبت، أن نادي ريال مدريد لم يفقد الأمل في التعاقد مع النجم الفرنسي بول بوغبا من مانشستر يونايتد الإنجليزي، في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

وبحسب صحيفة ”ماركا“، فإن إدارة النادي الملكي لم تتخلّ عن فكرة التعاقد مع بوغبا، رغم المفاوضات مع أياكس أمستردام الهولندي للتعاقد مع دوني فان دي بيك.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، لا يزال يعتقد أن صفقة بوغبا أولوية، وسيتسمر في محاولاته للتعاقد مع لاعب الوسط، رغم أنه يعتقد كذلك أن فان دي بيك سيكون مهمًا.

ويرفض مانشستر يونايتد كل محاولات ريال مدريد وبوغبا لبيع لإتمام الصفقة، حيث يتردد أنه يريد 200 مليون يورو للسماح للاعب بالرحيل؛ وهو ما يرفضه النادي الإسباني.

ووفقًا لصحيفة ”ماركا“ فإن ريال مدريد، إذا نجح في التعاقد مع بوغبا ودي بيك، سيكون مضطرًا لبيع أحد نجومه الكبار، لأنه حينها سيكون قد أنفق قرابة 500 مليون يورو.

وغادر بول بوغبا، البالغ من العمر 26 عامًا، مانشستر يونايتد مجانًا، العام 2012، قبل أن يعيد النادي الإنجليزي اللاعب مقابل 89 مليون جنيه إسترليني العام 2016، وسجل بوغبا مع مانشستر يونايتد 34 هدفًا، وصنع 43 في 142 مباراة، ويمتد عقده مع الفريق حتى منتصف العام 2021.