10 صفقات تنتظر الحسم قبل أيام على نهاية سوق الانتقالات الصيفي في إنجلترا

يدخل سوق الانتقالات في إنجلترا أسبوعه الأخير، حيث يغلق يوم 8 من الشهر الحالي، وما زالت الفرق الإنجليزية تسعى لتعزيز صفوفها أو بيع بعض اللاعبين.

ورصدت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية 10 صفقات تنتظر الحل في الأسبوع الأخير من سوق الانتقالات:

الفرنسي بول بوغبا

ما زال مانشستر يونايتد يحاول الاحتفاظ بنجمه الفرنسي المطلوب من ريال مدريد، وسيعيش أسبوعًا حاسمًا في مسيرته في ظل استمرار رغبته في الرحيل.

ويطالب مانشستر يونايتد بمبلغ كبير للتخلي عن اللاعب الذي يعتبر أغلى صفقة في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث دفع الفريق 105 ملايين يورو للتعاقد معه.

البرتغالي برونو فيرنانديز

يعتبر نجم سبورتينغ لشبونة مطلبًا لعدة فرق في الدوري الإنجليزي الممتاز وأبرزها مانشستر يونايتد وتوتنهام، ويطالب فريقه بمبلغ كبير ورفض عرضًا بقيمة 62 مليون يورو.

باولو ديبالا– روميلو لوكاكو

ينتظر الجميع نهاية مصير صفقة تبادلية بين يوفنتوس ومانشستر يونايتد، حيث يرغب البلجيكي في الرحيل عن الفريق وحاول إنتر ميلان التعاقد معه دون أن يقدم عرضًا يقنع الفريق الإنجليزي؛ مما جعل السيدة العجوز تدخل على الخط وعرضت صفقة تبادلية.

ويبدو مصير الصفقة في يد النجم الأرجنتيني باولو ديبالا الذي ما زال يطالب براتب يوازي أعلى راتب في مانشستر يونايتد للموافقة على الرحيل عن يوفنتوس.

الألماني ليروي ساني

فقد الجناح الألماني مركزه في الفترة الأخيرة في مانشستر سيتي ويرغب في الرحيل، وهناك فريق واحد مهتم بخدماته بشكل كبير هو بايرن ميونخ.

ويطالب الفريق الإنجليزي بمبلغ 100 مليون يورو لكن بايرن ميونخ لا يرغب في مغامرات سوق الانتقالات ويرفض دفع المبلغ.

الإنجليزي هاري ماغواير

مدافع ليستر سيتي يثير الجدل منذ بداية سوق الانتقالات، حيث يرفض فريقه بيعه سوى بمبلغ قياسي.

وحسب آخر التقارير، فإن مانشستر يونايتد مستعد لدفع 90 مليون يورو للتعاقد معه وجعله أغلى مدافع في التاريخ، ليتجاوز الهولندي فيرجيل فان دايك، لكن الصفقة ما زالت لم تعلن رسميًا، ومن المحتمل أن تحسم في الأيام القليلة القادمة.

الأرجنتيني جيوفاني لوسيلسو

قدّم لاعب الوسط مستوًى مميزًا رفقة ريال بيتيس؛ وهو ما دفع مواطنه ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام للاهتمام بالتعاقد معه.

ويطالب ريال بيتيس بمبلغ 75 مليون يورو وهو مبلغ لم يصله توتنهام المهتم أيضًا بالبرتغالي برونو فيرنانديز وينتظر الساعات الأخيرة لحسم الأمر بين اللاعبين.

الإيفواري ويلفريد زاها

شكل الإيفواري صراعًا قويًا في سوق الانتقالات بين مانشستر يونايتد وآرسنال، لكن إيفرتون دخل بقوة في الأيام الأخيرة وعرض على كريستال بالاس 60 مليون يورو ولاعبين لضمه.

الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش

يرتبط مصير نجم وسط لاتسيو بمصير الفرنسي بول بوغبا، حيث يضعه مانشستر يونايتد كبديل في حال رحيل الفرنسي.

وأبدى مانشستر يونايتد استعداده لدفع 75 مليون يورو إضافة إلى متغيرات للتعاقد معه.

البرتغالي جواو كانسيلو

يعتبر هدفًا للإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، وقدّم الفريق حسب تقارير إعلامية عرضًا بقيمة 40 مليون يورو إضافة إلى البرازيلي دانيلو، وتم رفضه من طرف يوفنتوس.

لكن تقارير إعلامية إيطالية تؤكد حاجة الفريق الإيطالي للمال مما يجعل الصفقة قابلة للتحقيق قبل نهاية فترة الانتقالات في إنجلترا.

الإسكتلندي كيران تيرني

يعتبر الظهير الأيسر الإسكتلندي مطلبًا مهمًا لأوناي إيمري مدرب آرسنال، ويأمل في جعله الصفقة الأخيرة للفريق هذا الصيف.

ويطالب سيلتك بمبلغ 30 مليون يورو ويحاول آرسنال تقليص المبلغ لتحقيق الصفقة في الأسبوع الأخير.