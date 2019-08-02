نادي برشلونة يتلقى عرضين من عملاقي الدوري الإنجليزي لشراء كوتينيو

كشفت تقارير صحفية تطورات جديدة في ملف البرازيلي فيليب كوتينيو رفقة نادي برشلونة الإسباني.

وقالت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية، إن الساعات القليلة الماضية أزاحت الستار عن اهتمام جادٍ من بعض الأندية الإنجليزية للحصول على خدمات كوتينيو، قبل إغلاق سوق الانتقالات في الدوري الإنجليزي يوم 8 أغسطس الجاري.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الجمعة، إلى أن ناديي مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد يرغبان في ضم كوتينيو إلى صفوفهما قبل غلق باب الانتقالات، وأن هناك مباحثات تتم بالفعل مع مسؤولي برشلونة لحسم الصفقة.

وأكدت أن انتقال كوتينيو إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أصبح أمرًا منتهيًا، في ظل أن النادي الفرنسي لا يريد ضم اللاعب، كما أنه لن يدخل في أي صفقات تبادلية تتعلق بمواطنه نيمار، الذي لا يزال موقفه من العودة إلى برشلونة معلقًا حتى الآن.

وتابعت الصحيفة المقربة من إدارة برشلونة بقولها: ”وصل كوتينيو إلى برشلونة بالفعل بعد نهاية راحته السنوية، وتدرس الإدارة الكتالونية حاليًا جميع الخيارات الخاصة باللاعب، بينها رحيله عن النادي، حيث سبق أن أعلنت سعر اللاعب الذي لن يقل عن 120 مليون يورو“.

وانضم كوتينيو إلى برشلونة في يناير 2018 من نادي ليفربول الإنجليزي مقابل 160 مليون يورو، ليكون أغلى صفقة في تاريخ البلوغرانا، إلا أنه لم يقدّم أوراق اعتماده بالصورة المتوقعة.