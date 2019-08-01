غوارديولا يسعى إلى تفوق جديد على مورينيو

يستعد المدرب الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، لتحطيم رقم تاريخي للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويمكن لغوارديولا أن يكون أسرع مدرب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يصل إلى 100 انتصار.

ويملك مورينهو هذا الرقم، وحققه في 142 مباراة، لكن بيب غوارديولا يمكن أن يحطم رقم مورينيو، حيث حقق المدرب الإسباني 87 فوزًا في 113 مباراة حتى الآن.

يشار إلى أن غوارديولا يستعد لقيادة مانشستر سيتي للموسم الرابع على التوالي، حيث قاد السيتيزن إلى لقبين متتاليين في الدوري الإنجليزي الممتاز، ومرشح قوي للظفر بلقب موسم 2019/2020.

في حين حقق مورينيو لقب الدوري الإنجليزي 3 مرات وكانت مع تشيلسي مواسم 2004/2005 و2005/2006، و2014/2015، علمًا بأن المدرب البرتغالي بلا نادٍ حاليًا.

ويستهل مانشستر سيتي مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم 2019/2020 بمواجهة ويستهام يوم 10 أغسطس، لكن عليه مواجهة ليفربول في كأس الدرع الخيرية، يوم الأحد المقبل.