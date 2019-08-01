تغليظ الحد الأدنى لعقوبة الإهانة العنصرية في الدوري الإنجليزي

قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم زيادة الحد الأدنى لعقوبة الإيقاف بسبب إهانات عنصرية إلى 6 بدلًا من 5 مباريات خلال موسم 2019/2020، إذا كانت الحالة الأولى لمرتكبي هذا التصرف.

ويأتي القرار بعد إصدار منظمة ”كيك إيت أوت“ البريطانية المناهضة للتمييز تقريرها، والذي أكد زيادة الإهانات العنصرية في الكرة الإنجليزية في الموسم الماضي بنسبة 43%.

وفي الأسبوع الماضي أوقف تشيلسي مشجعًا مدى الحياة بسبب إهانات عنصرية ضد رحيم سترلينغ خلال استضافة مانشستر سيتي في الدوري الممتاز في الموسم الماضي.

وضاعف الاتحاد الدولي (الفيفا) عقوبة الإيقاف بسبب العنصرية إلى 10 مباريات الشهر الماضي إذ يسعى لمكافحة الأمر بعد الحالات التي ظهرت سواء في البطولات المحلية أو الدولية.

ويمكن زيادة عقوبة الاتحاد الإنجليزي ”وفقًا لأي عوامل إضافية“، كما يتناقش الاتحاد مع المساهمين لبحث أفضل الطرق لمناهضة التمييز داخل وخارج الملعب.

وقال الاتحاد في بيان: ”كجزء من هذا فالاتحاد الإنجليزي يراجع ما هي أسس الحد الأدنى لعقوبة الإيقاف في الحالات المؤكدة لضمان أن يكون الرادع مناسبًا وفعالًا“.

وأعلن الاتحاد الإنجليزي أنه منح الحكام سلطة إظهار البطاقات الصفراء والحمراء للمدربين وأعضاء الطاقم التدريبي.

وسيتم إيقاف الشخص الذي يحصل على 4 إنذارات لمباراة واحدة أو مباراتين في حالة حصوله على 8 إنذارات.

وإذا وصل العدد إلى 16 إنذارًا فسيتم توجيه تهمة سوء التصرف وسيكون على الشخص حضور جلسة لجنة الانضباط المستقلة.