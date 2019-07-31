ليفربول يهزم ليون الفرنسي بثلاثة أهداف لهدف وديًا (فيديو)

حقق فريق ليفربول الإنجليزي، فوزًا وديًا على منافسه ليون الفرنسي بثلاثة أهداف لهدف، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الكروي الجديد.

تقدم ليون بهدف عن طريق الهولندي ممفيس ديباي من ضربة جزاء في الدقيقة 4 من زمن اللقاء.

وعاد ليفربول ليرد بثلاثية عبر البرازيلي روبرتو فيرمينو والدنماركي يواكيم أندرسن لاعب ليون بالخطأ في مرماه وهاري ويلسون في الدقائق 17 و21 و53 من زمن المباراة.

وتعد هذه هي التجربة الودية الأخيرة لليفربول قبل لقاء السوبر الإنجليزي (درع الاتحاد الإنجليزي) في افتتاح الموسم الجديد أمام مانشستر سيتي يوم الأحد المقبل.