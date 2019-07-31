رومينيغه يهاجم مدرب بايرن ميونخ.. وكوفاتش يعتذر لغوارديولا

أبدى كارل هاينز رومينيغه، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ، انزعاجه من تصريحات المدير الفني نيكو كوفاتش بشأن ثقته في تعاقد النادي مع ليروي ساني، جناح مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي.

وصرح المدير الفني الكرواتي بأن النادي البافاري بات قريبًا من التعاقد مع ساني الذي لا يريد تجديد عقده مع سيتي.

وقال رومينيغه لمحطة ZDF التلفزيونية الألمانية، على هامش مواجهة فنرباخشه التركي في كأس أودي الودية يوم الثلاثاء: ”لم يعجبني ما قاله نيكو (كوفاتش). لدينا علاقة جيدة للغاية مع مانشستر سيتي“.

وأضاف أسطورة ألمانيا والنادي البافاري البالغ عمره 63 عامًا: ”عقد ساني مع سيتي يستمر حتى نهاية يونيو 2021.. يجب أن نحترم اللاعبين الذين يتعاقدون مع أندية أخرى. وهذا أيضًا مطلب الفيفا“.

وقال كوفاتش، يوم الأحد الماضي، إنه متفائل بشأن التعاقد مع ساني جناح سيتي الذي ابتعد عن التشكيلة الأساسية للمدير الفني بيب غوارديولا الموسم الماضي.

واعترف كوفاتش عقب اكتساح فناربخشه بستة أهداف مقابل هدف بأنه كان ”مسيئًا للغاية“ بتصريحه، وأضاف: ”لقد اتصلت بغوارديولا، مدرب سيتي، واعتذرت له. أعلم أن ساني متعاقد مع مانشستر سيتي. أريد أيضًا أن أعتذر للنادي“.

وكان رومينيغه صرح في وقت سابق بضرورة الالتزام بالتصريحات دون إصدار أي بيانات متفائلة أو متشائمة بشأن التعاقدات الجديدة، وهو ما لم يلتزم به كوفاتش.

ومن المعروف أن بايرن يسعى للتعاقد مع ساني الذي يتمسك به غوارديولا لكنه لا يريده أن يبقى دون رغبته في ظل عدم تجديد عقده.