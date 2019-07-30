الكشف عن مدة غياب إيريك بايلي إثر إصابته القوية في مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، رسميًا عن غياب إيريك بايلي ما بين 4 إلى 5 أشهر، بسبب إصابته في مباراة فريقه الودية أمام توتنهام، في الكأس الدولية للأبطال، والتي انتهت بفوز اليونايتد بهدفين مقابل هدف.

وقال أولي جونار سولشاير، مدرب يونايتد، بعد فوزه الودي على كريستيانسوند، يوم الثلاثاء، إن بايلي خضع لعملية جراحية في الركبة عقب الإصابة التي تعرض لها ضد سبيرز في بطولة كأس الأبطال الدولية.

وخرج بايلي، من اللقاء في شوطه الثاني محمولًا على النقالة، وشوهد عقب المباراة وهو يسير على العكاز رابطًا ركبته اليسرى بضمادة، مما يدل على خطورة الإصابة التي تعرض لها.

وبات بايلى سيئ الحظ مهددًا بعدم المشاركة في المباريات لفترة طويلة مع اليونايتد، على الرغم من عودته حديثًا من الإصابة التي لحقت به في نهاية الموسم الماضي، وكانت سببًا في غيابه عن المشاركة مع منتخب كوت ديفوار في نهائيات كأس أمم أفريقيا 2019 الأخيرة التي أقيمت في مصر.

ويسعى مانشستر يونايتد إلى تدعيم خط دفاعه في الموسم المقبل بالتعاقد مع هاري ماغواير مدافع ليستر سيتي، والمنتخب الإنجليزي.