توتنهام يُسقط ريال مدريد في نصف نهائي بطولة كأس أودي الودية (فيديو)

حقق توتنهام فوزًا وديًا بهدف دون رد على ريال مدريد، يوم الثلاثاء، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس أودي الودية، على ملعب ”أليانز أرينا“.

وسجل هدف المباراة الوحيد هاري كين في الدقيقة 22، وسيلتقي توتنهام مع الفائز من مواجهة بايرن ميونخ وفنربخشة، بينما سيواجه ريال مدريد الخاسر.

واعتمد زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد على طريقة لعب (4-2-3-1) بوجود نافاس في حراسة المرمى، أمامه الرباعي كارفاخال، فاران، راموس، ومارسيلو، وثنائي الوسط مودريتش وكروس، أمامهم فاسكيز وهازارد ورودريغو ومهاجم وحيد كريم بنزيما.

وعلى الجانب الآخر، لجأ ماوريسيو بوكيتينو إلى طريقة لعب (4-2-3-1)، بوجود الحارس باولو جازانيجا، أمامه الرباعي روز، فيرتونخين، فويث، وألديرفيلد، وفي الوسط ندومبيلي ووينكس، أمامهم الثلاثي سون وإريكسن ولاميلا، وهاري كين مهاجم صريح.

واستغل هاري كين مهاجم وقائد توتنهام، خطأ كارثيًا للبرازيلي مارسيلو في تمرير الكرة، لينفرد بالمرمى ويُسجل بتسديدة أرضية على يسار الحارس كيلور نافاس في الدقيقة 22.

وسجل رودريغو هدفًا لريال مدريد في الدقيقة 74، إثر استغلاله لعرضية من مواطنه مارسيلو، لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل.