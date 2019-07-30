لوكاكو نجم مانشستر يونايتد على أعتاب الانضمام إلى يوفنتوس

ذكرت صحيفة ”ذا صن“ أن البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم مانشستر يونايتد، بدأ مفاوضات مع إدارة يوفنتوس بشأن الشروط الشخصية من أجل الانتقال لصفوفه في الميركاتو الصيفي الحالي.

ولم يسافر المهاجم البلجيكي رفقة فريقه لأوسلو، وسافر للندن للقاء مسؤولي يوفنتوس ومن المحتمل أن تستمر المفاوضات، حتى غدٍ الأربعاء، لحسم الاتفاق مع اللاعب قبل التوصل لاتفاق مع مانشستر يونايتد لإنهاء الصفقة خلال هذا الأسبوع.

وحسب الصحيفة، فالفريق الإيطالي عرض على مانشستر يونايتد الأرجنتيني باولو ديبالا والكرواتي ماريو ماندزوكيتش في إطار صفقة لوكاكو، بالإضافة لراتب يبلغ 10 ملايين جنيه إسترليني للاعب.

وأخذت إدارة يوفنتوس رأي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بشأن المهاجم البلجيكي، وأعطى موافقته على التعاقد معه، حسب ”ذا صن“.

ومن المشاكل التي تواجهها الصفقة راتب ديبالا في مانشستر يونايتد، حيث يطالب النجم الأرجنتيني بمعادلة أعلى راتب في الفريق، كما أكد استعداده للبقاء في يوفنتوس.

وكان إنتر ميلان مهتمًا بالمهاجم البلجيكي لكنه اقترح فقط 54 مليون جنيه إسترليني رفضها مانشستر يونايتد، مما دفع الفريق الإيطالي للبحث عن بدائل ويفكر حاليًا في الأوروغوياني إيدينسون كافاني، مهاجم باريس سان جيرمان، والبوسني إيدين دجيكو، مهاجم روما.

يذكر أن آخر عرض تقدم به إنتر ميلان ليونايتد هو 60 مليون يورو بالإضافة لـ10 ملايين أخرى كإضافات، وهو ما لم يقبله النادي الإنجليزي.

ويريد يونايتد الحصول على 85 مليون يورو وأعطى إنتر مهلة قبل أن يرفض مناقشة عروض أخرى لمهاجمه البلجيكي.

لوكاكو البالغ من العمر 26 عامًا لعب مع يونايتد 96 مباراة في مختلف المسابقات سجل خلالها 42 هدفًا.