تقرير: ريال مدريد يحسم صفقة بوغبا مع مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية إسبانية مفاجأة مدوية تتعلق بصفقة انتقال النجم الفرنسي بول بوغبا، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، إلى نادي ريال مدريد.

وقالت صحيفة ”ديفنسا سنترال“: إن هناك اتفاقًا تم بالفعل بين مسؤولي ريال مدريد ومانشستر يونايتد، يقضي بانتقال بوغبا إلى النادي الملكي في الموسم الجديد.

وأشارت الصحيفة في تقرير نشرته، اليوم الإثنين، إلى أن قيمة الصفقة تصل إلى 150 مليون يورو، وسوف يتم الإعلان الرسمي عن انتقال بوغبا في موعد أقصاه الثاني من سبتمبر، وهو موعد غلق سوق الانتقالات في الدوري الإسباني، رغم أن موعد غلق الانتقالات في الدوري الإنجليزي هو الثامن من أغسطس، ولكن اللوائح تسمح بانتقال اللاعبين على حسب الوجهة التي سينتقل إليها، وهو ما يفتح الباب أمام صفقة بوغبا إلى مطلع سبتمبر.

وأكدت ”ديفنسا سنترال“ أن الاتفاق شبه النهائي بين نادي مانشستر يونايتد ونادي لاتسيو الإيطالي حول انتقال اللاعب الصربي سيرغي ميلوينكوفيش سافيتش إلى المانيو أصبح وشيكًا، وأن الصفقة ستصل قيمتها إلى 65 مليون يورو، وهو ما يعني أن رحيل بوغبا أصبح ”مسألة وقت“.

ويرغب الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، في ضم بوغبا بأي ثمن، وتضاعفت تلك الرغبة بعد الأداء الباهت الذي قدمه الفريق خلال المباريات الودية الأخيرة، والتي كان آخرها الهزيمة الساحقة أمام أتلتيكو مدريد 3/7.