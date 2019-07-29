تقرير: نيكولاس بيبي يخضع للكشف الطبي في آرسنال

قالت تقارير صحفية إنجليزية، الإثنين، إن المهاجم العاجي نيكولاس بيبي لاعب نادي ليل الفرنسي اقترب من الانتقال إلى آرسنال في سوق الانتقالات الصيفي.

وبحسب شبكة ”سكاي سبورتس“ العالمية، فإن بيبي سيخضع للكشف الطبي في الأيام المقبلة، قبل توقيع عقود انضمامه إلى الغانرز.

وأضافت الشبكة أن آرسنال وليل توصلا لاتفاق بانتقال بيبي إلى ملعب الإمارات، ومن المتوقع أن تُعلن الصفقة رسميًا هذا الأسبوع.

وسجل بيبي 22 هدفًا في 38 مباراة مع ليل الموسم الماضي، واحتل المركز الثاني على لائحة ترتيب هدافي المسابقة، خلف كيليان مبابي.

ومن المتوقع أن يشكل بيبي مثلثًا هجوميًا قويًا مع بيير إيمريك أوباميانغ وألكسندر لاكازيت.

وارتبط بيبي، البالغ من العمر 24 عامًا، بالانتقال إلى نابولي وليفربول.

ويستهل آرسنال مشواره في الدوري الإنجليزي يوم 11 أغسطس بمواجهة نيوكاسل.