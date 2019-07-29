تقارير: إيفرتون وآرسنال يتنافسان لضم البرازيلي مالكوم من نادي برشلونة

كشفت تقارير صحفية أن البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، لاعب نادي برشلونة الإسباني، يقترب من الرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”موندو ديبورتيفو“، يوم الاثنين، فإن جناح برشلونة قد يكون أحد المغادرين من صفوف البارسا هذا الصيف، خاصة بعد التعاقد مع أنطوان غريزمان، وأنباء استعادة نيمار دا سيلفا.

وأضافت أن برشلونة يقيّم مالكوم بـ50 مليون يورو، بعدما اشتراه النادي في الصيف الماضي في صفقة بلغت قيمتها 41 مليون يورو.

ولفتت الصحيفة إلى أن إيفرتون الإنجليزي دخل بقوة في الصفقة، حيث يرغب في ضم اللاعب، بعدما وافق رفقة بروسيا دورتموند الألماني، على القيمة المطلوبة من برشلونة.

وختمت بأن نادي آرسنال أيضًا يسعى لضم مالكوم، ويستعد لتقديم عرضه لضم اللاعب.