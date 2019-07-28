في إشارة إلى رحيله.. برونو فيرنانديز يودع جماهير سبورتينغ لشبونة بالدموع (صور)

اجهش النجم البرتغالي برونو فيرنانديز لاعب نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي بالبكاء، الأحد، بعد نهاية مباراة فريقه مع فالنسيا الإسباني، في إطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

وانهمرت دموع برونو فيرنانديز بعد نهاية المباراة في إشارة واضحة إلى رحيله عن سبورتينغ لشبونة في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

???? | برونو فيرنانديز بعد نهاية مباراة سبورتينغ أمام فالنسيا قبل قليل بدأ بالبكاء أمام المشجعين ???? pic.twitter.com/SGs7aBnebD — شبكة مانشستر يونايتد (@MUFC_NET) July 28, 2019

وانتهت المباراة بفوز فالنسيا 2/1، على النادي البرتغالي.

ويوم أمس ذكرت صحيفة ”ميرور“ أن فيرنانديز، البالغ من العمر 24 عامًا، يستعد للخضوع للفحص الطبي، تمهيدًا لانتقاله إلى مانشستر يونايتد.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن فيرنانديز يستعد للسفر إلى بريطانيا، حيث سيخضع للفحص الطبي، بعد أن اتفق مانشستر يونايتد وسبورتنغ لشبونة على إتمام الصفقة بـ 63 مليون جنيه إسترليني.

وقدّم فيرنانديز أداءً رائعًا الموسم الماضي، بعد أن سجل 20 هدفًا، وقدّم 13 تمريرة حاسمة في 33 مباراة في الدوري البرتغالي.

وسيكون فيرنانديز ثالث صفقات مانشستر يونايتد حال إتمام الصفقة، بعد أن تعاقد مع دانييل جميس من سوانزي سيتي، وآرون فان بيساكا من كريستال بالاس.

???? | برونو فيرنانديز يبكي بعد نهاية مباراة سبورتينغ لشبونة الوديّة ضد فالنسيا الإسباني. — ليلة وداع؟ pic.twitter.com/652HHn9Wwc — صدى البريميرليغ™ (@Echo_EPL) July 28, 2019

Sporting tog idag emot Valencia i en vänskapsmatch. En viss Bruno Fernandes grät. Kan det varit hans sista match i Sporting-tröjan? ???? #mufc pic.twitter.com/XLdz3Mozsp — Red Army Sverige (@RedArmySverige) July 28, 2019

بكاء برونو فيرنانديز اثناء توديعه لجمهور سبورتنج لشبونة البرتغالي بعد نهاية مباراتهم ضد فالنسيا الاسباني ايذانا بانه سيغادر الفريق بعدها..#MMUT pic.twitter.com/ZFYLYpPOxl — منبر اليونايتد (@MNBR_UTD) July 28, 2019

???? | برونو فيرنانديز بعد نهاية مباراة سبورتينغ أمام فالنسيا قبل قليل بدأ بالبكاء أمام المشجعين ???? pic.twitter.com/aMIDxKMfKY — ♥️ŖëA̲Ļ M̈ÅÐŗÍÐ♥️ (@madridy_7talal) July 28, 2019