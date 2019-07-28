نادي برشلونة يطلب مبلغًا ضخمًا لبيع مدافعه لمانشستر سيتي

رفض نادي برشلونة الإسباني عرضًا من مانشستر سيتي الإنجليزي، للتعاقد مع ظهيره البرتغالي نيلسون سيميدو، في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

ووفقًا لصحيفة ”سبورت“ الإسبانية، فإن مانشستر سيتي تواصل مع إدارة برشلونة؛ للاستفسار عن وضعية سيميدو، لكن برشلونة رد بأنه غير مستعد للتفاوض لبيع اللاعب.

وأضافت الصحيفة المقربة من أسوار النادي الكتالوني أن برشلونة قال إنه يمكن أن يبيع سيميدو حال الحصول على 100 مليون يورو، وهي قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب.

وبحسب الصحيفة الإسبانية، فإن خورخي مينديز، وكيل أعمال سيميدو، كان سبب اهتمام مانشستر سيتي بضم موكله، بعد فشل النادي الإنجليزي في التعاقد مع جواو كانسيلو من يوفنتوس.

وسيميدو، البالغ من العمر 25 عامًا، انضم إلى برشلونة صيف العام 2017، قادمًا من بنفيكا البرتغالي، وينتهي عقده مع برشلونة صيف العام 2022، وشارك مع النادي الكتالوني في 82 مباراة، سجل فيها هدفًا وصنع 5، علمًا أن إجمالي مشاركاته الموسم الماضي بلغ 46 مباراة.