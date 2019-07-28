يورغن كلوب يكشف عن خطط نادي ليفربول في سوق الانتقالات الصيفية

كشف الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول، على أنه لا يخطط للدخول بقوة شرائية كبيرة في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال كلوب، في تصريحات لصحيفة ”تليغراف“: ”العام الحالي ليس نهاية الأمر لليفربول، هناك سوق انتقالات آخر في العام المقبل“.

وأضاف: ”هذا الفريق جيد حقًا، وأنفقنا عليه الكثير، الآن علينا العمل به“.

وتابع: ”لا أستطيع التعليق على ما تقوم به الأندية الأخرى، لا أعلم كيف يفعلون ذلك.. علينا دفع فواتير، آسف، الكل عليه دفع فواتير“.

وأكمل: ”استثمرنا أموالًا في هذا الفريق، ربما لم نفعل ذلك الآن، لكننا لسنا في أرض الأحلام لنحصل على ما نريد“.

وأردف: ”لا نستطيع فعل ذلك باستمرار، هناك 4 أندية في العالم فقط تقدر على ذلك، وهي ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، إنهم يحصلون على كل ما يريدونه“.

وأوضح كلوب: ”أعلم كيف سيفهمون كلامي، أنني غيور مثلًا، لكنني لست كذلك على الإطلاق.. لا يوجد ما يضمن لك الفوز على ليستر سيتي في ملعب ممتلئ بالثلج فقط لأنك تعاقدت مع 5 لاعبين، لا ضمان لذلك“.

وأتم: ”سنخوض مباريات متوسطة، وهذا لا يعني أننا في حاجة إلى لاعبين آخرين، فقط يعني أننا نحتاج فريقًا جاهزًا ليوم مثل هذا، وهذا ما يتوجب علينا فعله“.

وأعلن نادي ليفربول عن ضم ثاني صفقاته خلال سوق الانتقالات الصيفية، يوم الأحد، وهو هارفي إيليوت لاعب وسط فولهام الإنجليزي.

ويعد صاحب الـ16 عامًا هو ثاني صفقات ليفربول الصيفية، بعد أن كان النادي قد ضم سيب فان دين برغ مدافع زفوله الهولندي صاحب الـ17 عامًا.