أبرز تغريدات ”تويتر“ الرياضية.. أتلتيكو مدريد يحتفل بسباعية الريال.. ولوكاكو يستعد للرحيل عن مانشستر يونايتد

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر”، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي.

أتلتيكو مدريد يحتفل بالفوز على النادي الملكي

احتفلت الصفحة الرسمية لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني، بالفوز العريض الذي حققه الفريق على حساب نادي ريال مدريد، بسبعة أهداف مقابل ثلاثة، حيث وضعت الصفحة فيديو لاحتفالات اللاعبين والجماهير بعد الفوز على النادي الملكي.

لوكاكو يستعد للرحيل عن مانشستر يونايتد

نشر البلجيكي روميلو لوكاكو، لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، صورة له برفقة وكيله، وقال أعلى الصورة: ”ستُستَكمَل قريبًا“، جاء ذلك في الوقت الذي أشارت فيه بعض التقارير الإعلامية إلى أن لوكاكو يستعد لمغادرة معسكر المان يونايتد، تمهيدًا للانتقال إلى إنتر ميلان الإيطالي.

Soon to be continued ???? pic.twitter.com/SGzPkUUbxL

— R.Lukaku Bolingoli9 (@RomeluLukaku9) July 27, 2019