أبرز تغريدات ”تويتر“ الرياضية.. أتلتيكو مدريد يحتفل بسباعية الريال.. ولوكاكو يستعد للرحيل عن مانشستر يونايتد

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر”، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي.

أتلتيكو مدريد يحتفل بالفوز على النادي الملكي

احتفلت الصفحة الرسمية لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني، بالفوز العريض الذي حققه الفريق على حساب نادي ريال مدريد، بسبعة أهداف مقابل ثلاثة، حيث وضعت الصفحة فيديو لاحتفالات اللاعبين والجماهير بعد الفوز على النادي الملكي.

لوكاكو يستعد للرحيل عن مانشستر يونايتد

نشر البلجيكي روميلو لوكاكو، لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، صورة له برفقة وكيله، وقال أعلى الصورة: ”ستُستَكمَل قريبًا“، جاء ذلك في الوقت الذي أشارت فيه بعض التقارير الإعلامية إلى أن لوكاكو يستعد لمغادرة معسكر المان يونايتد، تمهيدًا للانتقال إلى إنتر ميلان الإيطالي.

Soon to be continued ???? pic.twitter.com/SGzPkUUbxL — R.Lukaku Bolingoli9 (@RomeluLukaku9) July 27, 2019

ليروي ساني: ننتظر القادم

احتفل ليروي ساني، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، بالفوز على نادي يوكوهاما إف مارينوس بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث وضع اللاعب صورة له أثناء اللقاء وقال أعلى الصورة: ”شكرًا.. القادم“.

بايرن ميونخ يعلن عن جاهزية لوكاس هيرنانديز

أعلنت الصفحة الرسمية لنادي بايرن ميونخ الألماني، عن جاهزية لاعبها لوكاس هيرنانديز عقب عودة اللاعب، حيث نشرت الصفحة فيديو لتدريبات اللاعب بالكرة.

إنييستا يوجه رسالة إلى آلابا

نشر آندريه إنييستا لاعب نادي برشلونة الإسباني السابق صورة مع ديفيد آلابا لاعب الفريق الكتالوني، عقب اللقاء الذي جمع بين برشلونة وفيسيل الياباني الذي يلعب له إنييستا حاليًا، وعلق أعلى الصورة قائلًا: ”أخي، من الجميل أن أراك، وأن أكون معك سنوات عديدة في الجناح الأيسر، من المستحيل ألا نفتقدك“.

فالكاو يهنئ مواطنه إيجان بيرنال

حرص الكولومبي فالكاو، لاعب نادي موناكو الفرنسي، على توجيه التهنئة إلى مواطنه إيغان بيرنال الذي فاز بصدارة الترتيب العام لسباق فرنسا للدراجات، حيث نشر فالكاو صورة للمتسابق الكولومبي، وعلق أعلى الصورة قائلًا: ”عظيم مدهش.. مبروك إيغان تحيا كولومبيا“.

ريس نيلسون: نستعد للفوز بكأس الإمارات

نشر ريس نيلسونن لاعب آرسنال الإنجليزي، صورة له عبر صفحته الشخصية في التدريب الأخير للفريق، قبل لقاء الغد أمام نادي ليون في نهائي كأس إستاد الإمارات، وعلق أعلى الصورة قائلًا: ”كأس الإمارات، ها نحن ذا“.

أندير هيريرا في حاجة لمزيد من الوقت والعمل

نشر أندير هيريرا لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، صورة له في اللقاء الأخير الذي جمع بين بطل فرنسا ونادي إنتر ميلان الإيطالي، وعلق اللاعب المنضم حديثًا لصفوف باريس سان جيرمان قائلًا: ”المزيد من الدقائق، المزيد من العمل“، كإشارة إلى أنه مازال يحتاج مزيدًا من الوقت والعمل للظهور بالشكل الذي تتمناه جماهير فرنسا“.

محمد صلاح يقضي إجازته في سيشيل

نشر الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، صورة له عبر صفحته الشخصية أثناء وجوده في جزيرة سيشيل، التي تتميز بالمناظر الساحرة، وأشار اللاعب أعلى الصورة بفنجان الشاي، خاصة أنه من المعلوم أن سيشيل تعد المصدر الأول للشاي في العالم نظرًا لجودته.