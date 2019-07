رسميًا.. خيسوس فاييخو لاعب ريال مدريد ينتقل إلى وولفرهامبتون

أكد نادي ريال مدريد انتقال لاعبه خيسوس فاييخو إلى وولفرهامبتون واندررز الإنجليزي، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، دون خيار الشراء النهائي.

ويسعى المدافع لمساعدة وولفرهامبتون في التصفيات المؤهلة للدوري الأوروبي، بعد أن احتل المركز السابع في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، وسيعمل تحت قيادة المدير الفني السابق لفالنسيا نونو إسبيريتو سانتو.

ووجد فاييخو، الذي فاز ببطولة أوروبا تحت 21 عامًا مع إسبانيا هذا الصيف، نفسه يحتل المركز الخامس في ترتيب اللاعبين الذين يلعبون في مركزه، بعد انضمام إيدر ميليتاو، ما يعني غيابه عن التشكيلة الأساسية للفريق الملكي الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، أن هذه ثالث فترة تتم فيها إعارة فاييغو إلى أحد الأندية الأخرى، سواء داخل أو خارج إسبانيا، منذ انضمامه لمدريد صيف 2015.

وقضى اللاعب وقتًا طويلًا مع ريال سرقسطة في 2015/2016، وإينتراخت فرانكفورت في 2016/2017، لكن الإصابات أبعدته عن تشكيلة ريال مدريد.

The first pics of Jesus Vallejo in Wolves colours! #WelcomeVallejo

وخاض فاييخو سبع مباريات فقط في الموسم الماضي مع ريال مدريد، و12 في 2017/18، ما مجموعه 19 مباراة في موسمين، لا تكفي لشخص يبلغ من العمر 22 عامًا، وكان من المتوقع أن يكون الخليفة طويل الأجل لسيرجيو راموس عند وصوله إلى سانتياغو بيرنابيو.

وياتي رحيل فاييخو إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد ساعات من انتقال زميله داني سيبايوس إلى آرسنال الإنجليزي أيضًا.

Introducing our first new face of the summer! #WelcomeVallejo

✍️???? pic.twitter.com/By2dyeF0R7

— Wolves (@Wolves) July 27, 2019