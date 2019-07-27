تقرير: آرسنال يضم نيكولاس بيبي بـ80 مليون يورو

أفادت تقارير صحفية إنجليزية، السبت، أن نادي آرسنال، توصل إلى اتفاق للتعاقد مع المهاجم العاجي نيكولاس بيبي، لاعب نادي ليل الفرنسي.

وبحسب ”bbc sport“، فإن آرسنال توصل إلى اتفاق مع نادي ليل للتعاقد مع نيكولاس بيبي في صفقة تبلغ قيمتها 80 مليون يورو (72 مليون جنيه إسترليني).

وأضافت الشبكة أن المفاوضات لا تزال جارية بين آرسنال وممثلي بيبي، بعد الاتفاق مع إدارة نابولي.

ووفقًا لـ ”bbc sport“، فإنه من المتوقع إنجاز الصفقة في غضون 24 إلى 48 ساعة القادمة.

وسجل بيبي، البالغ من العمر 24 عامًا، الموسم الماضي 23 هدفًا وصنع 12 في 41 مباراة مع ليل في جميع المسابقات.

وارتبط بيبي بالانتقال إلى باريس سان جيرمان ونابولي وليفربول ومانشستر يونايتد وبايرن ميونخ.

وتعاقد آرسنال حتى الآن مع داني سيبايوس من ريال مدريد بنظام الإعارة.

ورد فيناي فنكاتيشام المدير الإداري لآرسنال، على التقارير التي تفيد بأن مدرب الفريق أوناي إيمري يملك ميزانية قدرها 40 مليون جنيه إسترليني فقط في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال فيناي فنكاتيشام في تصريحات نقلتها صحيفة ”ميرور“: ”لا علم لي بشأن ميزانية قدرها 40 مليون جنيه إسترليني، قرأت كثيرًا حول الأمر، لم يصدر هذا منا أو من النادي، لا نكشف عادة عن الأرقام“.

وأضاف: ”لا نتحدث على الإطلاق عن كم الأموال التي نريد إنفاقها؛ لأن هذا لا يساعدنا، صحيح أن تمويلنا بات محدودًا أكثر بعد 3 أعوام في الدوري الأوروبي، لكن الميزانية لا تبلغ 40 مليون جنيه إسترليني“.

وأردف فنكاتيشام: ”لدينا الميزانية التي بإمكانها إحداث الفارق، لكننا نتواجد في فترة انتقالات صعبة، أشعر وأتفهم الاستياء، لكن هناك كمًا كبيرًا من المعلومات المغلوطة في السوق“.