ميرور: برونو فيرنانديز يخضع للفحص الطبي في مانشستر يونايتد

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، السبت، أنّ البرتغالي برونو ميغيل بورجيس فيرنانديز، لاعب سبورتنغ لشبونة، يستعد للخضوع للفحص الطبي، تمهيدًا لانتقاله إلى مانشستر يونايتد.

ووفقًا لصحيفة ”ميرور“، فإن برونو يستعد للسفر إلى بريطانيا، حيث سيخضع للفحص الطبي، بعد أن اتفق مانشستر يونايتد وسبورتنغ لشبونة على إتمام الصفقة بـ 63 مليون جنيه إسترليني.

وقدّم ميغيل فيرنانديز، البالغ من العمر 24 عامًا، أداءً رائعًا الموسم الماضي، حيث سجل 20 هدفًا، وقدّم 13 تمريرة حاسمة في 33 مباراة في الدوري البرتغالي.

وحال إتمام الصفقة، فإن فيرنانديز سيكون ثالث لاعب ينضم إلى مانشستر يونايتد في سوق الانتقالات الصيفي الحالي بعد دانييل جميس من سوانزي سيتي، وآرون فان بيساكا من كريستال بالاس.

يشار إلى أن مانشستر يونايتد يستهل مشواره في الدوري الإنجليزي بمواجهة تشيلسي يوم 11 أغسطس، علمًا بأن الفريق سيلعب في الدوري الأوروبي وليس في دوري أبطال أوروبا.