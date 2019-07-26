تفاصيل لحظات الرعب في الهجوم المسلح على أوزيل

فرضت الشرطة البريطانية حراسة مشددة على منزل الألماني مسعود أوزيل مهاجم فريق آرسنال الإنجليزي، بعد تعرضه لحادث اعتداء بالسكين من جانب مسلحين بغرض سرقة سيارته البالغ سعرها 100 ألف جنيه إسترليني.

وكشفت صحيفة ”صن“ البريطانية تفاصيل لحظات الرعب التي ظهرت على أوزيل خلال ذلك الهجوم الذي نجا منه بأعجوبة بالغة، حيث كان أوزيل مع زوجته وزميله في الفريق سعيد كولاسيناك في شمال لندن يوم الخميس، وحاولت عصابة مسلحة اختطاف سيارته.

ونقلت الصحيفة البريطانية تصريحات شهود العيان الذين تواجدوا في مسرح الجريمة وقاموا بحكاية التفاصيل الخاصة بالحادثة، حيث هرع عدد كبير من الأشخاص في المتاجر المحيطة بمكان تواجد أوزيل، وحاولوا إنقاذه من الاعتداء من جانب الأشخاص الملثمين ومحاولة مطاردتهم للقبض عليهم.

وقال العامل المالي أزوكا الينتاه البالغ من العمر 36 عامًا، ويعمل في متجر للمواد الغذائية، وشهد المطاردة المرعبة: ”الشخص الذي حاول الاعتداء على أوزيل كان مجنونًا وغريبًا للغاية، وبدا أوزيل مرعبًا تمامًا بعد تعرضه لهجوم من جانب رجل مجهول بالسكاكين، وبدأ وأنه يركب من أجل حماية حياته، وأي شخص في مكانه كان سيفعل ذلك“.

وتابع العامل المالي: ”لم يقم الأشخاص المعتدون بخلع خوذاتهم، وكانوا جميعًا يرتدون ملابس سوداء وقمصانًا طويلة الأكمام في هذا الطقس الحار“، وأضاف: ”يعلم الله ماذا كان سيحدث لو أمسكوا بهؤلاء المجرمين“.

وأكدت صحيفة ”صن“ البريطانية أن مسعود أوزيل وزميله سعيد كولاسيناك سينضمان إلى تدريبات بشكل طبيعي قبل مباراة الأحد ضد ليون.

وذكرت شرطة سكوتلاند يارد البريطانية أنها لم تحدث أي اعتقالات ومازال المحققون يحققون في الهجوم الذي تعرض له أوزيل من جانب أشخاص مشتبه بهم على دراجات نارية وتمكنوا من الفرار.