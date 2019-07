مسعود أوزيل يتعرض لهجوم مسلح في لندن (فيديو)

تعرض الألماني مسعود أوزيل مهاجم نادي آرسنال الإنجليزي لهجوم مسلح، اليوم الخميس، بالعاصمة البريطانية لندن.

وأظهرت كاميرا مراقبة وجود أوزيل رفقة زوجته وعائلة اللاعب البوسني زميله بالفريق سياد كولاسيناك الذي تصدى للمهاجمين، قبل أن يلوذوا بالفرار.

وفور قيام المسلحين بالهجوم عليه، قفز كولاسيناك وحاول ضرب المهاجمين لإبعادهم.

وهرب أوزيل بسيارته إلى الأمام وظل زميله البوسني في عراك مع المهاجمين.

Mesut Ozil’s car got jumped, Kolasinac jumped out and backed the beef. #YaGunnersYa pic.twitter.com/CxsJeiCvxw

— James (@smhjaames) July 25, 2019