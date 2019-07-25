تقارير: ريال مدريد يتجه لإعارة خيسوس فابيخو إلى وولفرهامبتون الإنجليزي

ذكرت صحيفة “ آس ”الإسبانية أن ريال مدريد قرر تمديد عقد مدافعه الدولي الشاب خيسوس فابيخو وإعارته لفريق وولفرهامبتون الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

فبعد إعارة داني سيبايوس لفريق آرسنال يستعد ريال مدريد لإعارة ثاني متوَّج بلقب أمم أوروبا تحت 21 سنة لفريق إنجليزي.

وينتهي عقد فابيخو في 2021، لكن ريال مدريد اقترح على اللاعب تمديده لكونه يعتمد عليه كلاعب للمستقبل وإعارته لفريق آخر للعب أكثر قبل العودة مجددًا.

وتعاقد ريال مدريد مع فابيخو في 2015، وفاز برفقة منتخب إسبانيا بلقب أمم أوروبا تحت 19 سنة، وأعاره ريال مدريد موسمين، أولهما لفريقه الأصلي ريال سرقسطة، والثاني لفريق فرانكفورت قبل أن يعود موسمين للفريق الملكي.

وتعرَّض المدافع البالغ من العمر 22 سنة للكثير من الإصابات والتي قللت فرص مشاركته برفقة ريال مدريد، لكنه أنهى الموسم جيدًا، وقاد منتخب إسبانيا إلى الفوز بلقب أمم أوروبا تحت 21 سنة.

ويعتقد ريال مدريد أن اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز سيفيد خيسوس فابيخو ليكسب المزيد من الخبرة، ودقائق أكثر للعب في ظل عدم إمكانية حصوله على فرصة في ريال مدريد لتواجد ناتشو والتعاقد الجديد مع البرازيلي إيدير ميليتاو كبديلين لراموس وفاران.