آرسنال يتعاقد مع لاعب ريال مدريد والإعلان الرسمي خلال ساعات

قالت صحيفة ”آس“ الإسبانية، إن دانمي سيبايوس، نجم وسط ريال مدريد أصبح لاعبًا رسميًا في صفوف آرسنال الإنجليزي، وسوف يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال ساعات.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الخميس، إلى أن سيبايوس أنهى اتفاقه مع مسؤولي آرسنال، حول عقده رفقة النادي الإنجليزي، وهو بالفعل متواجد حاليًا في لندن، وأجرى الكشف الطبي؛ تمهيدًا لإعلان انضمامه رسميًا لصفوف الغانرز.

وأكدت ”آس“ المقربة من إدارة ريال مدريد، أن انتقال سيبايوس إلى آرسنال سيكون لمدة عام على سبيل الإعارة، دون أن يكون هناك بند لحق آرسنال في شرائه بعد نهاية الموسم، وذلك بناءً على رغبة اللاعب نفسه، والذي يبدو أنه لا يزال يتمسك بفرصته المستقبلية في ريال مدريد.

وتابعت: ”تمسك الإسباني أوناي إيمري بالحصول على خدمات سيبايوس، رغم دخول توتنهام هوتسبير، وصيف بطل أوروبا، في سباق التعاقد مع اللاعب الشاب، إلا أن إدارة آرسنال نجحت في حسم الموقف تمامًا“.

وكانت تقارير قد أشارت إلى احتمال تراجع ريال مدريد عن إعارة سيبايوس إلى آرسنال، بعد إصابة ماركو أسينسيو، في مباراة الريال وآرسنال في الكأس الدولية للأبطال، وتأكد غيابه لفترة لا تقل عن 6 أشهر.