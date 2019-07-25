ليفربول يتعادل مع سبورتينغ لشبونة استعدادًا للموسم الجديد (فيديو)

تعادل نادي ليفربول الإنجليزي مع منافسه سبورتينغ لشبونة البرتغالي، 2/2 في إطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد 2019/2020.

وعلى ملعب يانكي ستاديوم في الولايات المتحدة، افتتح برونو فيرنانديز التسجيل في الدقيقة الخامسة، قبل أن يتعادل ديفوك أوريغي للريدز في الدقيقة الـ 20.

وأنهى ليفربول الشوط الأول متقدمًا 2/1، بعدما سجل له جيورجينهو فاينالدوم هدفًا قبل نهاية النصف الأول بقليل.

ونجح ماركوس وينديل في تسجيل هدف التعادل لسبورتينغ لشبونة في الدقيقة الـ 54.

ويلتقي ليفربول مع نابولي وليون استعدادًا للموسم الجديد، قبل أن يلاقي مانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية يوم الـ4 من أغسطس.

ويفتتح ليفربول مشواره في الدوري الإنجليزي موسم 2019/20، يوم الـ 9 من أغسطس بمواجهة نوريتش سيتي، على أن يلاقي تشيلسي في السوبر الأوروبي يوم الـ 14 من أغسطس.

مباراة ودية : لشبونة 1 × 0 ليفربول | هـدف برونو فيرناديز د 6 “ ???? تليجرام : https://t.co/v2NNuFECrH pic.twitter.com/3tkCBC4LBQ — اهداف المباريات HD (@arbhdd) July 25, 2019

مباراة ودية : لشبونة 1 × 1 ليفربول | هـدف إوريجي د 20″ ???? في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1

pic.twitter.com/gXemE9W2ZI — اهداف المباريات HD (@arbhdd) July 25, 2019

هدف فينالدوم والثاني لـ ليفربول 1/2 pic.twitter.com/iVyWxcYpKf — بلوغـرانية (@FCB_blaug10) July 25, 2019