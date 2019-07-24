الشباب الصاعد يضمن لآرسنال جولة ناجحة قبل بداية الموسم الجديد للدوري الإنجليزي

على الرغم من أنه لم يبرم أي تعاقد كبير هذا الصيف، أنهى آرسنال جولته في الولايات المتحدة بدون أي خسارة مع وجود شعور بالتفاؤل عقب ظهور كوكبة من اللاعبين الشبان الموهوبين على الساحة.

وكان احتجاجات الجماهير قد أفسدت بداية جولة آرسنال عبر أمريكا الشمالية حيث تقدم 16 موقعًا لجماهير الفريق على الإنترنت بالتماس شمل توقيع أكثر من 100 ألف شخص في غضون أيام.

وكان الملاك وهم ستان كرونكي ومجموعة كرونكي سبورتس آند إنترتينمنت هدفًا لهذا الغضب حيث لا تشعر الجماهير بالسعادة بشأن خوض ثالث موسم على التوالي في الدوري الأوروبي و“بالتهميش“ من قبل إدارة النادي.

ولا تزال النتائج إيجابية على أرضية الملعب. وبعد فوزه على كولورادو رابيدز في افتتاح الجولة التي يقوم بها، فاز آرسنال على بايرن ميونخ وتجاوز فيورنتينا الإيطالي في ظل حرارة مرتفعة للغاية في تشارلوت.

وما كان رائعًا في تلك الانتصارات الثلاثة هو أنه وبعيدًا عن الهدف الوحيد الذي سكن شباك الفريق بالخطأ في مرماه، فإن جميع الأهداف السبعة التي سجلها آرسنال جاءت بواسطة لاعبين شباب.

وأتى إيمان المدرب أوناي إيمري بايدي نكتياه (20 عامًا) والشباب بوكايو ساكا وجو ويلوك وغابريل مارتينيل بثماره سريعًا بعد أن سجل الثلاثة.

وسجل نكتياه القادم من لندن ثلاث مرات وظهر جميعهم كما لو أنهم كانوا قد اعتادوا على اللعب مع الفريق الأول.

وقال ساكا عقب الفوز على فيورنتينا: ”اللاعبون الذين تخرجوا من أكاديمية الناشئين في غاية التميز.

”الجيل المقبل منا سيشارك ضمن الفريق الأول بآرسنال وسيلعب على مستوى العالم“.

وقال إيمري عقب مباراة ريال مدريد التي خسرها الفريق بركلات الترجيح: ”أنا سعيد للغاية حقًا بأننا أنهينا هذه المباراة اليوم بنفس الروح التي لعبنا بها من قبل“.