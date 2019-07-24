رسميًا.. أستون فيلا الإنجليزي يعلن ضم محمود حسن ”تريزيغيه“

رسميًا.. أستون فيلا الإنجليزي يعلن ضم محمود حسن ”تريزيغيه“

المصدر: فريق التحرير

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي رسميًّا ضم الدولي المصري محمود حسن ”تريزيغيه“، قادمًا من قاسم باشا التركي.

وقال دين سميث مدرب أستون فيلا، في تصريحات لموقع ناديه الرسمي: ”نحن متحمسون للغاية للعمل مع تريزيغيه، شاهدته في العديد من المباريات وهو من نوعية لاعبي الجناح الذين نتطلع إليهم، هو قادر على إثارة المشاكل للمنافسين في الثلث الأخير من الملعب وتسجيل الأهداف في شباكهم“.

نادي أستون فيلا تأهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجديد، ويمتلكه رجل الأعمال المصري ناصف ساويرس، ويلعب له قائد المنتخب الوطني أحمد المحمدي.

تفوق نادي أستون فيلا في صراعه مع نظيره سامبدوريا الإيطالي وغالاطا سراي التركي الذي كان  دخل في مفاوضات قوية معه خلال الفترة الأخيرة.

وشارك تريزيغيه مع منتخب مصر، في كأس أمم أفريقيا 2019، التي أقيمت في مصر حتى يوم الـ19 من يوليو الجاري، خلال 4 مواجهات، قبل وداع البطولة من دور الـ16 أمام جنوب أفريقيا.

وخاض تريزيغيه 38 مباراة خلال الموسم الماضي مع قاسم باشا في جميع المسابقات، سجل خلالها 9 أهداف، وصنع 10 وحصل على 4 بطاقات صفراء.

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