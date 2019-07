رسميًا.. أستون فيلا الإنجليزي يعلن ضم محمود حسن ”تريزيغيه“

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي رسميًّا ضم الدولي المصري محمود حسن ”تريزيغيه“، قادمًا من قاسم باشا التركي.

وقال دين سميث مدرب أستون فيلا، في تصريحات لموقع ناديه الرسمي: ”نحن متحمسون للغاية للعمل مع تريزيغيه، شاهدته في العديد من المباريات وهو من نوعية لاعبي الجناح الذين نتطلع إليهم، هو قادر على إثارة المشاكل للمنافسين في الثلث الأخير من الملعب وتسجيل الأهداف في شباكهم“.

نادي أستون فيلا تأهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجديد، ويمتلكه رجل الأعمال المصري ناصف ساويرس، ويلعب له قائد المنتخب الوطني أحمد المحمدي.

تفوق نادي أستون فيلا في صراعه مع نظيره سامبدوريا الإيطالي وغالاطا سراي التركي الذي كان دخل في مفاوضات قوية معه خلال الفترة الأخيرة.

"He's my captain and always speaks with me about Aston Villa, saying it's an amazing club and that I'd be happy here."@Trezeguet on @Elmo_27 and much much more ???? https://t.co/kvkp8aXyx9#WelcomeTrezeguet #AVFC pic.twitter.com/QiZp8P8Ekt

— Aston Villa (@AVFCOfficial) July 24, 2019