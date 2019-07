المهاجم الهولندي يانسن ينتقل إلى المكسيك بعد مشوار مخيب مع توتنهام

توصل المهاجم الهولندي فينسن يانسن إلى اتفاق للانضمام إلى نادي مونتيري المكسيكي بعد ثلاث سنوات لم يترك فيها بصمة مع توتنهام وصيف بطل دوري أبطال أوروبا.

وقال النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز في بيان، اليوم الثلاثاء: ”توصلنا إلى اتفاق مع نادي مونتيري المكسيكي بشأن انتقال فينسن يانسن“.

We have reached agreement with Mexican side C.F. Monterrey for the transfer of @vincentjanssen.

We wish Vincent all the best for the future.

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 23, 2019