المهاجم الهولندي يانسن ينتقل إلى المكسيك بعد مشوار مخيب مع توتنهام

المهاجم الهولندي يانسن ينتقل إلى المكسيك بعد مشوار مخيب مع توتنهام

المصدر: رويترز

توصل المهاجم الهولندي فينسن يانسن إلى اتفاق للانضمام إلى نادي مونتيري المكسيكي بعد ثلاث سنوات لم يترك فيها بصمة مع توتنهام وصيف بطل دوري أبطال أوروبا.

وقال النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز في بيان، اليوم الثلاثاء: ”توصلنا إلى اتفاق مع نادي مونتيري المكسيكي بشأن انتقال فينسن يانسن“.

ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة لكن وسائل إعلام هولندية ذكرت أن اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا، الذي انضم إلى توتنهام من الكمار مقابل 17 مليون جنيه إسترليني (21.15 مليون دولار في يوليو تموز 2016، انتقل إلى مونتيري مقابل 7.81 مليون دولار.

وأخفق اللاعب الهولندي في ترك بصمة في لندن وخاض 42 مباراة وسجل ستة أهداف كما قضى فترة إعارة في فناربخشه التركي.

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