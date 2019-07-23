المهاجم الهولندي يانسن ينتقل إلى المكسيك بعد مشوار مخيب مع توتنهام

توصل المهاجم الهولندي فينسن يانسن إلى اتفاق للانضمام إلى نادي مونتيري المكسيكي بعد ثلاث سنوات لم يترك فيها بصمة مع توتنهام وصيف بطل دوري أبطال أوروبا.

وقال النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز في بيان، اليوم الثلاثاء: ”توصلنا إلى اتفاق مع نادي مونتيري المكسيكي بشأن انتقال فينسن يانسن“.

We have reached agreement with Mexican side C.F. Monterrey for the transfer of @vincentjanssen. We wish Vincent all the best for the future. — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 23, 2019

ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة لكن وسائل إعلام هولندية ذكرت أن اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا، الذي انضم إلى توتنهام من الكمار مقابل 17 مليون جنيه إسترليني (21.15 مليون دولار في يوليو تموز 2016، انتقل إلى مونتيري مقابل 7.81 مليون دولار.

وأخفق اللاعب الهولندي في ترك بصمة في لندن وخاض 42 مباراة وسجل ستة أهداف كما قضى فترة إعارة في فناربخشه التركي.