مباراة برشلونة وتشيلسي.. إصابة غريزمان في أول ظهور له مع البارسا (فيديو)

تعرض الفرنسي أنطوان غريزمان مهاجم نادي برشلونة الإسباني للإصابة في مباراة فريقه المقامة حاليًا أمام تشيلسي، في المباراة التحضيرية الأولى للبارسا؛ استعدادًا للموسم القادم.

وسقط غريزمان على الأرض بعد تدخل عنيف من أحد لاعبي تشيلسي، وطلب المهاجم الفرنسي الطاقم الطبي للكشف عليه والتحقق من الإصابة، إلا أن اللاعب الفرنسي عاد بعدها للمباراة.

ويستعد فريق برشلونة الإسباني، لخوض أولى مبارياته الودية استعدادًا للموسم الجديد 2019/2020، أمام فريق تشيلسي الإنجليزي في بطولة كأس راكوتن الودية باليابان.

النادي الكتالوني غادر إسبانيا قبل 3 أيام، وتدرب بالوافدين الجدد في طوكيو، ثم بعد ذلك انتقل إلى مدينة سايتاما اليابانية.