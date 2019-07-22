سبورتنغ لشبونة يرفض عروض مانشستر يونايتد لضم برونو فرنانديز

سخر رئيس نادي سبورتنغ لشبونة البرتغالي فريدريكو فارانداس، من عرض مانشستر يونايتد الإنجليزي لضم نجم وسط لشبونة برونو فرنانديز.

ويرغب النرويجي أولي غونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد في الحصول على خدمات فرناديز، الملقب بـ“ماكينة الأهداف البرتغالية“، بعد تألق اللاعب رفقة ناديه الموسم الماضي.

وأحرز فرنانديز 32 هدفًا وصنع 18 أخرى في 53 مباراة لعبها رفقة سبورتنغ لشبونة، ويجيد اللعب في مركزي لاعب الوسط المهاجم وصانع الألعاب.

وقالت صحيفة ”صن“ البريطانية إن النادي البرتغالي رفض العرض الذي قدّمه مانشستر يونايتد لضم فرنانديز، البالغ من العمر 24 عامًا، والذي بلغت قيمته 49 مليون جنيه إسترليني.

ونقلت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الإثنين، عن فارانداس رئيس سبورتنغ لشبونة، قوله إن العرض الذي تقدّم به مانشستر يونايتد لا يلائم إمكانات فرنانديز، وليس كافيًا لاتخاذ قرار بيعه.

وتابع فارانداس: ”الأرقام التي يتم تداولها في الصحافة الأوروبية تختلف كثيرًا عن العروض التي يتم تقديمها، أسمع عن 55 و60 مليون جنيه إسترليني على الورق فقط، ولكن العروض لا ترتقي إلى تلك المبالغ“.

وأشار فارانداس إلى أن رحيل فرنانديز لن يتم إلا بمقابل يفوق العرض الذي قدّمه مانشستر يونايتد، لأن الفريق سيكون بحاجة إلى ضم لاعبين مميزين لتعويض نجمه الأول.

وينتهي عقد فرنانديز مع سبورتنغ لشبونة في يونيو 2023.