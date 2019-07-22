هل يرحل جيمس ميلنر عن نادي ليفربول؟.. اللاعب يجيب

أثار جيمس ميلنر، نجم نادي ليفربول، الجدل بين جمهور فريقه بعد تصريحاته عن تجاهل الإدارة تمديد عقده الذي ينتهي الصيف المقبل.

وقال ميلنر إن المحادثات بينه وبين مسؤولي النادي حول تمديد العقد لم تبدأ بعد، مؤكدًا أنه لا يعرف عما إذا كان لديه مستقبل في ليفربول بعد نهاية الموسم الجديد من عدمه.

وأوضح في تصريحات بحسب صحيفة ”إندبندنت“ البريطانية: ”تحدثنا العام الماضي مع النادي وسألناهم عما إذا كانوا يريدون فعل شيء فيما يخص العقد وقالوا إنه ليس الوقت المناسب“.

وأضاف: ”منذ ذلك الحين لم نسمع أي شيء منهم، كل ما يمكنني فعله هو التركيز على الكرة التي أقدمها، لكن بالنسبة لعقدي فنحن لم نتواصل حتى الآن“.

وتابع: ”الكل يحكم عن عمري وعن أشياء أعرف أنها ستحدث، لكن هناك 3 أشياء أتمنى أن أقدمها، وهي: اللياقة، مستوى الأداء، وأن أكون متاحًا. سأستمر في التركيز على كرة القدم التي ألعبها، ومواصلة المساهمة في ليفربول، وأن أكون أفضل لاعب لأطول فترة ممكنة“.

وواصل: ”أتذكر أنه عند بداية ظهوري مع الفريق كنت محظوظًا باللعب إلى جانب لاعبين كبار، إذا استطعت أن أساهم مع هذه المجموعة مثلما كان اللاعبون الأكبر سنًا يساعدونني في ليدز فسأساعدهم بقدر الإمكان“.

وتابع: ”قلت قبل 4 سنوات إنني إذا غادرت ليفربول من دون الفوز بأي شيء فسأتعرض للدمار، أن تكون قادرًا على المساعدة في تاريخ ليفربول هو أمر رائع، لقد فزت بكأس كبير لهذا النادي، وأنا متأكد أنه سيكون الأول وبداية الكثير“.

وأردف: ”نحن لم نفز بالعديد من البطولات في تاريخنا الحديث كما كان ينبغي أن نفعل، لكن عندما كنت في مانشستر سيتي، فزنا بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي الأول في 2011، ومن هنا بدأنا“.

وأتم: ”يمتلك ليفربول مجموعة من اللاعبين المميزين. ليس من السهل أن تفوز بدوري أبطال أوروبا، لكننا تمكنا من الفوز به، نأمل أن يساعدنا الإيمان والثقة وكل ما يمكننا أخذه منه لمساعدتنا على الانتقال للمرحلة التالية“.