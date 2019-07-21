ريال مدريد لم يفقد الأمل في التعاقد مع بول بوغبا

أفادت تقارير صحفية إسبانية، الأحد، أن ريال مدريد لم يفقد الأمل في التعاقد مع النجم الفرنسي بول بوغبا، لاعب خط وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

ووفقًا لصحيفة ”أس“، فإن ريال مدريد سينتظر حتى اللحظة الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفي للتعاقد مع بوغبا، الذي عبر عن رغبته في الرحيل عن مانشستر يونايتد.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد يراهن على ضم بوغبا في اللحظات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفي، وتعرف إدارة مانشستر يونايتد رغبة بوغبا، 26 عامًا، في الرحيل عن الفريق، لكنها تصرّ على الحفاظ على اللاعب، وتطلب مبلغًا خرافيًا لبيعه وهو 200 مليون يورو.

وأوضحت ”أس“ أن ريال مدريد سيحاول التعاقد مع بوغبا في الأيام الأولى من أغسطس المقبل، ثم تقديم محاولة ثانية نهاية الشهر أو بداية سبتمبر، حيث سيكون سوق التعاقد مع لاعبين جدد في إسبانيًا لا يزال مفتوحًا.

وبحسب ”أس“ فإنه إذا لم ينجح ريال مدريد في التعاقد مع بوغبا؛ فإنه سيعتمد على كاسيميرو، وتوني كروس، ولوكا مودريتش، في خط الوسط.

وأشارت الصحيفة المقربة من ريال مدريد، إلى أن النادي الملكي يطمح للحصول على الأقل على 150 مليون يورو من بيع غاريث بيل وجيمس رودريغيز وماريانو دياز.

وغادر بول بوغبا مانشستر يونايتد مجانًا، العام 2012، قبل أن يعيد النادي الإنجليزي اللاعب مقابل 89 مليون جنيه إسترليني العام 2016.

وسجل بوغبا مع مانشستر يونايتد 34 هدفًا، وصنع 43 في 142 مباراة، ويمتد عقده مع الفريق حتى منتصف العام 2021.