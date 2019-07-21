مانشستر يونايتد يوافق على شروط ليستر سيتي في صفقة هاري ماغواير

قالت تقارير صحفية بريطانية إن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي اتفق مع ليستر سيتي على جميع التفاصيل الخاصة بصفقة المدافع الدولي هاري ماغواير، بعد مفاوضات شاقة.

وأشار موقع ”Bleacher Report“ في تقرير نشره اليوم الأحد، إلى أن إدارة مانشستر يونايتد وافقت على دفع 80 مليون جنيه إسترليني مقابل صفقة ماغواير، وسيتم الإعلان قريبًا للغاية عن الصفقة بشكل رسمي.

وكانت المفاوضات قد فشلت بين الطرفين، بعد أن تمسكت إدارة الثعالب بالحصول على 80 مليون إسترليني، بينما عرض مانشستر يونايتد 70 مليونًا فقط، مما تسبب في عرقلة الصفقة.

وأبلغ ماغواير إدارة ليستر سيتي برغبته في الرحيل عن النادي خلال فترة الانتقالات الجارية، في ظل رغبة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في الحصول على خدماته.

وفي حالة إتمام صفقة ماغواير، فإن ميركاتو مانشستر يونايتد سيصل إلى 148 مليون جنيه إسترليني، بعد أن نجح النادي في ضم آرون بيساكا ودانييل جيمس من كريستال بالاس وسوانزي سيتي على التوالي.

ويرغب النرويجي أولي غونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، في إعادة بناء الفريق الذي عانى بشدة الموسم الماضي، وحصل على المركز السادس، وفشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد.