فيرجيل فان دايك: حان وقت فوز مدافع بالكرة الذهبية.. وسنقاتل للفوز بالبطولات الموسم المقبل

تحدث المدافع الهولندي فيرجيل فان ديك لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، على إمكانية فوزه بجائزة الكرة الذهبية للعام 2019.، رغم تألق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ونقلت صحيفة ”ميرور“ عن فان دايك قوله، اليوم الأحد:“إنه شرف كبير أن يتحدث الناس عن أحقيتي بالفوز بالكرة الذهبية، لكن ماذا يُمكنني أنّ أفعل؟، ليس لديّ أي تأثير على أي شيء“.

وأضاف فان دايك:“الأشخاص المسؤولون عن الأمر، عليهم أنّ يقرروا من سيفوز بها، ولا يمكن إنكار أنني قدّمت موسمًا جيدًا، لذا فإن الشيء الوحيد الذي يمكنني فعله الآن هو التركيز فقط على الموسم الجديد“.

وأردف المدافع الهولندي:“أريد أن أصبح جاهزًا على المستوى البدني، وآمل أن أقدم موسمًا أفضل من الموسم الماضي“.

وعن صعوبة فوز المُدافعين بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، قال فان دايك:“ربما حان الوقت الآن، لا أعرف“.

وأتمّ:“أستطيع أنّ أفهم حقيقة أنّ المُهاجمين أو صانعي الألعاب، عادة ما يفوزون بهذا النوع من الجوائز، لأنهم أكثر جاذبية، ولكن ربما حان الوقت لتغيير ذلك“.

يشار إلى أن المدافع الإيطالي فابيو كانافارو كان آخر مدافع يفوز بالكرة الذهبية، وكان ذلك العام 2006.

وعن الموسم المقبل قال فان دايك:“نحن في حالة جيدة وهذا ما ظهر خلال العام الماضي، وسنبدأ هذا العام من الصفر، وعلى الجميع أنّ يقاتل من أجل كل البطولات، وسنحاول تحقيق ما حققناه على الأقل خلال العام الماضي، ونأمل أن نحقق ذلك بشكل أفضل“.

وأضاف:“في العام الماضي كنت سعيدًا للغاية، لأنني لعبت العديد من المُباريات بمُستوى ثابت، وتمكنت من مُساعدة الفريق، لقد كنا قريبين جدًا من الفوز بالدوري الإنجليزي، ولعبنا بشكل جيد طوال العام، لقد قدمنا كل ما بوسعنا في العام الماضي، ومانشستر سيتي فقط كان أفضل منا قليلًا“.

وأنهى فان دايك:“سنحاول هذا العام القيام بعمل أفضل من الموسم الماضي، ولكن الأمر لن يكون سهلًا، لأن مانشستر سيتي سيُصبح أقوى، والأندية الأخرى ستُصبح أقوى من العام الماضي“.

وأحرز ليفربول لقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وحلَّ وصيفًا في الدوري الإنجليزي، بفارق نقطة عن مانشستر سيتي، الذي أحرز اللقب للموسم الثاني على التوالي.