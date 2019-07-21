تقرير: مانشستر سيتي يحسم صفقة الأرجنتيني تياغو ألمادا ”ميسي الجديد“

ذكرت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية أن مانشستر سيتي حسم صفقة النجم الأرجنتيني الشاب تياغو ألمادا، البالغ 18 عامًا، لاعب فيليز سارسفيلد الأرجنتيني مقابل 16 مليون جنيه إسترليني بعد منافسة قوية مع بضع فرق.

وحسب الصحيفة، فالإسباني بيب غوارديولا طالب سابقًا بالتعاقد مع اللاعب الملقب بـ“ميسي الجديد“، والذي يعتبر من أبرز المواهب الأرجنتينية في الوقت الحالي، ويعتقد أنه سيكون أحد نجوم المستقبل.

وكان فريق فيليز سارسفيلد يحاول تمديد عقد اللاعب الشاب بشرط جزائي مرتفع، لكن النجم الشاب قرر الرحيل نحو مانشستر سيتي.

ويفكر سيتي في حسم الصفقة هذا الأسبوع وإعارة اللاعب لسبورتينغ لشبونة البرتغالي للحصول على دقائق أكثر للعب قبل العودة للفريق الإنجليزي للعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان غوارديولا يفضل رحيله لجيرونا لكن الفريق الإسباني هبط إلى دوري الدرجة الثانية، ولكون العلاقة مع سبورتينغ لشبونة جيدة فقد فضله الفريق الإنجليزي ليكون محطة للنجم الشاب.

ويلعب صاحب الـ18 عامًا، في مركز وسط المهاجم أو كمهاجم ثانٍ، واستطاع في 16 مباراة أن يسجل ثلاثة أهداف ويصنع 2 في الموسم الماضي.