تطورات ميركاتو الأندية الأوروبية.. برشلونة يحطم آمال نيمار.. وأتلتيكو مدريد يقترب من إريكسين

يبدو أن عودة الطيور المهاجرة إلى قواعدها القديمة أصبحت مسألة محكوم عليها بالفشل، في ظل التقارير التي انتشرت اليوم السبت، حول البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، والفرنسي بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي.

صدمة أبيدال

فقد بدا أن السكرتير الفني لنادي برشلونة الإسباني إيريك أبيدال، يهيئ الرأي العام لدى عشاق البلوغرانا بأن عودة نيمار ستكون مستحيلة، وذلك من خلال التصريحات التي أدلى بها اليوم، وأبرزتها وسائل الإعلام الأوروبية.

ونقل موقع ”غول“ العالمي عن أبيدال قوله: ”أعتقد أننا لا نحتاج نيمار في كامب نو، لقد تعاقدنا مع الفرنسي أنطوان غريزمان، وأصبح لدينا ما يكفي من المهاجمين ولاعبي الوسط المهاجمين أيضًا، العدد الآن 6 لاعبين، ولا نريد المزيد في الوقت الحالي“.

وأضاف بقوله: ”غريزمان لاعب لديه موهبة وخبرة فريدة، وفاز بالعديد من الألقاب، وقادر على حسم المباريات الكبيرة، ويمكنه اللعب في العديد من المراكز، أبرمنا صفقة جيدة للغاية“.

وحول الأزمة مع أتلتيكو مدريد في صفقة غريزمان، قال أبيدال: ”أتلتيكو مدريد يدافع عن مصالحه، وكذلك نحن في برشلونة، ولم يكن لدينا أي اتفاق سابق مع غريزمان“.

وتابع بقوله: ”تواصلنا مع وكلاء اللاعب ومحاميه، بعدما أعلن رحيله عن صفوف أتلتيكو مدريد، ورئيس برشلونة اتصل بإدارة الأتلتي لمعرفة الشروط التعاقدية لغريزمان، وإبلاغهم بأنه حال رفضوا التفاوض سيتم دفع الشرط الجزائي وقيمته 120 مليون يورو“.

بوغبا يستسلم

قالت تقارير صحفية إن بوغبا حسم موقفه إلى حد كبير خلال الموسم المقبل، وسط تقارير تؤكد رغبة ناديي يوفنتوس الإيطالي، ناديه السابق، وريال مدريد الإسباني في التعاقد معه.

وأشار موقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي، نقلًا عن تقارير صحفية إسبانية، إلى أن بوغبا استسلم أمام رغبة ناديه مانشستر يونايتد الإنجليزي، وقرر البقاء في صفوف الفريق حتى نهاية الموسم المقبل.

وأكد الموقع الإيطالي، في تقرير نشره اليوم السبت، أن بوغبا يعلم تمامًا صعوبة رحيله عن مانشستر يونايتد، خاصة أن إدارة النادي الإنجليزي لن تتخلى عنه بمقابل أقل من 150 مليون يورو، وهو الرقم الذي يعجز مسؤولو ريال مدريد أو يوفنتوس عن الوفاء به، بعد الصفقات التي أبرمها الناديان في سوق الانتقالات الجارية، الميركاتو الصيفي.

وكان اللاعب المتوج ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2018، التي أقيمت في روسيا، قد أبدى رغبته علانية في الرحيل عن أولد ترافورد، بعد 3 سنوات قضاها رفقة النادي الإنجليزي، وأكد أنه يريد خوض تحدٍ جديد.

وقال مينو رايولا، مدير أعمال بوغبا، إن إدارة مانشستر يونايتد تعلم جيدًا رغبة اللاعب في الرحيل، إلا أن مسؤولي النادي الإنجليزي رفضوا الرضوخ لضغوط بوغبا ورايولا، وأكد النرويجي أولي غونار سولشاير، مدرب الفريق، أنه يضع بوغبا بوصفه ركيزة أساسية للمشروع الجديد للنادي، وأنه ”إنسان مذهل“ و“لاعب محترف رائع“.

وينتهي عقد بوغبا، البالغ من العمر 26 عامًا، مع مانشستر يونايتد، في منتصف عام 2021.

أتلتيكو مدريد ينقض على رودريغيز

جدد زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، رغبته في رحيل الكولومبي جيمس رودريغيز عن النادي، وأكد هذه الرغبة مرة أخرى لفلورنتيو بيريز، رئيس النادي الملكي.

وشدد المدير الفني الفرنسي على أنه لا يخطط لوجود الدولي الكولومبي في الفريق الموسم المقبل، الذي ينطلق في 17 أغسطس.

وذكرت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية أن خورخي مينديز، وكيل أعمال اللاعب، أمامه مهمة شاقة للحصول على عرض للاعب قبل 29 يوليو الجاري، وهو اليوم الذي ينبغي أن يعود فيه اللاعب للانضمام إلى ريال مدريد.

ولم يتراجع زيدان عن قراره السابق، إذ يعتقد أن اللاعب الذي كان معارًا لريال مدريد في آخر موسمين لن يسهم بما يكفي في مشروعه الجديد.

ويتفاوض مينديز حاليًا مع عدة أندية أبرزها نابولي وأتلتيكو مدريد ونادٍ ثالث لم يتم الكشف عنه لكن ريال مدريد أبلغه بصراحة بضرورة بيع اللاعب لعدم حاجة النادي له.

ويتبقى عامان في عقد رودريغيز مع النادي الملكي الذي خفض قيمة بيعه إلى نحو 40 مليون يورو بدلًا من 50 مليون، ثم 42 مليون يورو، كما أنه لا يمانع في بيعه إلى جاره وغريمه أتلتيكو مدريد.

أتلتيكو مدريد يقترب من إريكسين

لا يرى أتلتيكو مدريد الإسباني أن سوق الانتقالات انتهى بالنسبة له حيث من المحتمل رحيل أنخيل كوريا في ظل تلقيه العديد من العروض أبرزها من ميلان، ما سيدفع النادي المدريدي إلى إضافة عنصر هجومي جديد لمشروع دييغو سيميوني هذا الموسم.

وقد ظهر مؤخرًا على رادار الأتلتي الدنماركي كريستيان إريكسن نجم وسط نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

وذكرت صحيفة ”آس“ الإسبانية أن مسؤولًا من توتنهام التقى مع ميغيل أنخل جيل رئيس الأتلتي، للتفاوض بشأن انتقال إريكسن إلى الروخي بلانكوس، وقد طلب ما بين 60 و70 مليون يورو، رغم أن اللاعب ينتهي عقده في يونيو المقبل ويرفض تجديد التعاقد.

ويعيش إريكسن (27 عامًا) أفضل فترات حياته المهنية حيث قاد الفريق اللندني إلى نهائي دوري أبطال أوروبا قبل الخسارة أمام ليفربول، ويلعب دورًا مؤثرًا في وسط الملعب كصانع ألعاب

إضافة إلى ذلك، فإنه يسجل الكثير من الأهداف ما يعني أنه قد يعوض رحيل أنطوان غريزمان، وسيكون إضافة لزميله الوافد الجديد كيران تريبيير القادم من توتنهام أيضًا.

وسافر إريكسن مع توتنهام إلى سنغافورة للمشاركة في بطولة كأس الأبطال الدولية، رغم أنه تدرب بمفرده بعد ”خضوعه لعملية جراحية بسيطة“.

وخاض الموسم الماضي 51 مباراة سجل خلالها 10 أهداف وصنع 17 أخرى، وتبلع قيمته السوقية وفقًا لموقع ”ترانسفيرماركت“ 100 مليون يورو.