تقرير: بول بوغبا يحسم موقفه مع مانشستر يونايتد 

قالت تقارير صحفية إن الفرنسي بول بوغبا، حسم موقفه إلى حد كبير خلال الموسم المقبل، وسط تقارير تؤكد رغبة ناديي يوفنتوس الإيطالي وريال مدريد الإسباني في التعاقد معه.

وأشار موقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي، نقلًا عن تقارير صحفية إسبانية، إلى أن بوغبا استسلم أمام رغبة ناديه مانشستر يونايتد الإنجليزي، وقرر البقاء في صفوف الفريق حتى نهاية الموسم المقبل.

وأكد الموقع الإيطالي، في تقرير نشره اليوم السبت، أن بوغبا يعلم تمامًا صعوبة رحيله عن مانشستر يونايتد، خاصة أن إدارة النادي الإنجليزي لن تتخلى عنه بمقابل أقل من 150 مليون يورو، وهو الرقم الذي يعجز مسؤولو ريال مدريد أو يوفنتوس عن الوفاء به، بعد الصفقات التي أبرمها الناديان في سوق الانتقالات الجارية، الميركاتو الصيفي.

وكان اللاعب المتوج ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2018، التي أقيمت في روسيا، قد أبدى رغبته علانية في الرحيل عن أولد ترافورد، بعد 3 سنوات قضاها رفقة النادي الإنجليزي، وأكد أنه يريد خوض تحدٍ جديد.

وقال مينو رايولا، مدير أعمال بوغبا، إن إدارة مانشستر يونايتد تعلم جيدًا رغبة اللاعب في الرحيل، إلا أن مسؤولي النادي الإنجليزي رفضوا الرضوخ لضغوط بوغبا ورايولا، وأكد النرويجي أولي غونار سولشاير، مدرب الفريق، أنه يضع بوغبا بوصفه ركيزة أساسية للمشروع الجديد للنادي، وأنه ”إنسان مذهل“ و“لاعب محترف رائع“.

وينتهي عقد بوغبا، البالغ من العمر 26 عامًا، مع مانشستر يونايتد، في منتصف عام 2021.