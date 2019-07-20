أتلتيكو مدريد يقترب من ضم أحد أهداف ريال مدريد في الميركاتو

لا يرى أتلتيكو مدريد أن سوق الانتقالات انتهى بالنسبة له حيث من المحتمل رحيل أنخيل كوريا في ظل تلقيه العديد من العروض أبرزها من ميلان ما سيدفع النادي المدريدي لإضافة عنصر هجومي جديد لمشروع دييغو سيميوني هذا الموسم وقد ظهر اسم الدنماركي كريستيان إريكسن إلى جوار جيميس رودريغيز.

وذكرت صحيفة AS الإسبانية أن مسؤولًا من توتنهام هوتسبير التقى مع ميغيل أنخل جيل للتفاوض بشأن انتقال إريكسن إلى أتلتيكو وقد طلب ما بين 60 و 70 مليون يورو رغم أن اللاعب ينتهي عقده في يونيو/حزيران المقبل ويرفض تجديد التعاقد.

ويعيش إريكسن (27 عامًا) أفضل فترات حياته المهنية حيث قاد الفريق اللندني إلى نهائي دوري أبطال أوروبا قبل الخسارة أمام ليفربول ويلعب دورًا مؤثرًا في وسط الملعب كصانع ألعاب

بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يسجل الكثير من الأهداف ما يعني أنه قد يعوض رحيل أنطوان غريزمان وسيكون إضافة لزميله الوافد الجديد كيران تريبيير القادم من توتنهام أيضًا.

وسافر إريكسن مع توتنهام إلى سنغافورة للمشاركة في بطولة كأس الأبطال الدولية رغم أنه تدرب بمفرده بعد ”خضوعه لعملية جراحية بسيطة“.

وخاض الموسم الماضي 51 مباراة سجل خلالها 10 أهداف وصنع 17 آخرين وتبلع قيمته السوقية وفقًا لموقع ”ترانسفيرماركت“ مئة مليون يورو.

وكان اللاعب الدولي قريبًا من الانضمام إلى ريال مدريد لكن عودة زين الدين زيدان بدلت اهتمامات النادي الذي وضع بول بوغبا أولوية على إريكسن.

ويمر أتلتيكو، الذي احتل المركز الثاني في الدوري الإسباني الموسم الماضي، بفترة انتقالية بعد الانفصال عن لاعبين بارزين مثل دييغو غودين وخوانفران وفيليبي لويس ولوكاس هرنانديز إضافة إلى غريزمان هداف الفريق في آخر خمسة مواسم لذلك يدعم صفوفه بقوة للموسم المقبل.